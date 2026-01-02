屏東警方重拳出擊　1/5起全面取締大型貨車違規

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低大型貨車交通事故風險、維護道路秩序與用路人安全，屏東縣政府警察局將自1月5日起全面啟動「大型貨車違規取締專案」。警察局長甘炎民表示，事故的代價從來不只是一張罰單，警方要做的是把風險攔在憾事之前，讓「屏安護民」成為民眾每天上路都看得見的守護。

警察局指出，大型貨車車體龐大、煞車距離長、視野死角多，一旦在尖峰車流、雨天視線不佳或夜間疲勞時段發生事故，往往造成更嚴重的死傷與交通衝擊。警方彙整近年轄內大型車事故態樣，發現多與超速、未依規定車道行駛、闖紅燈，以及疲勞、分心等危險駕駛因素交織有關。

▲屏東警方5日起全面取締大型貨車違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

本次專案採情境管理思維，結合巡邏、定點攔查與科技執法，鎖定事故熱點及大型車行駛密集路段（如工業與物流路廊、國道交流道連絡道、主要省道等），依時段滾動調整警力，提高見警率與即時介入能力。重點取締項目包括：超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛、危險駕駛、未依規定行駛車道及其他足以危害公共安全之違規；並運用路口科技設備與車牌辨識等輔助取締，提升執法精準度，縮短民眾感受與實際改善之落差。

警察局也提醒大型貨車業者與駕駛人，落實「行前檢查、行中守法、行後保養」：出車前確認煞車、胎壓、燈光與裝載固定；行車時保持安全車距、提早預告轉向、轉彎放慢並注意內輪差，避免疲勞駕駛與分心使用手機。一般用路人則務必遠離大型車死角，切勿併行、鑽行或緊貼車頭車尾，並以「你看得到他，也要讓他看得到你」作為自我保護原則。

甘炎民局長最後提醒，大型貨車是交通命脈，更是安全責任；方向盤握得穩，才能把家人牽得緊。請大型車駕駛「慢一點、看遠一點、讓多一點」，把每一趟任務平安送達。