任期最後1年！元旦升旗4千人齊聚鹿港　王惠美：盼彰化持續進步

▲元旦升旗4千人齊聚鹿港。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

迎接中華民國115年元旦，彰化縣政府在鹿港鎮立體育場盛大舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」元旦升旗活動。雖然天氣寒冷，但仍吸引超過4千人熱情參與，現場還有公益園遊會、踩街巡遊和親子手作體驗，氣氛熱鬧滾滾。今年也是縣長王惠美任期最後一年，她在致詞中細數過去7年的施政成果，強調縣府團隊會繼續衝刺，要讓彰化持續進步。

王惠美也向鄉親報告彰化未來的發展方向。她提到，彰化是擁有三百多年歷史的大縣，縣府以「交通、產業、都市計畫」三合一策略，推動捷運路網、產業園區開發，並透過「一軸一環雙樞紐」的規劃，逐步實現縣政藍圖。此外，像是大巨蛋、總圖書館、青年住宅等重大建設也都在進行中，要讓彰化子弟能安心留鄉打拼。

在社福方面，縣府今年持續推出好孕卡、提高生育補助，也補助長者施打帶狀疱疹疫苗，減輕民眾負擔。王惠美強調：「改造彰化，正在發生！我們不會停，還要『Continue』下去！」

王惠美也在活動中提醒鄉親，八卦山的「2026月影燈季」已經點燈，展期到3月1日，今年以「跳跳馬戲團」為主題，很適合親子同樂。另外，「2025彰化GO購」消費登錄活動將在1月5日截止，最後抽獎在1月7日，還沒登錄發票的民眾要把握機會，抽百萬名車。

今年的元旦活動非常豐富，除了升旗，還結合公益園遊會、政令闖關和踩街活動。民眾只要完成集章，就能兌換限量元旦紀念手提袋和國旗方巾；現場親子手作區也提供彩繪燈籠、絹印紅包及抽獎等等活度。