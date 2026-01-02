拒毒萌芽、反毒領航！台南向下扎根　打造校園反毒防線

▲台南市推動「校園拒毒萌芽計畫」，培育國中小反毒領航員，以同儕力量深化反毒教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園毒品防制、讓反毒教育真正向下扎根，台南市政府教育局配合教育部國民及學前教育署推動「2025年校園拒毒萌芽推廣實施計畫」，鼓勵國中小學培育「校園反毒領航員」，透過同儕力量進行反毒宣導，協助師長深化學生識毒、防毒與拒毒觀念，共同營造健康、安全且充滿正能量的學習環境。

市長黃偉哲表示，台南市多所國中小踴躍參與計畫，由各校遴選具服務熱忱與表達能力的學生擔任反毒領航員，在指導教師陪伴下完成反毒知能培訓，並親自製作宣導品與教具，走進班級、集會及校內大型活動進行宣導。各校也結合校慶、運動會、朝會、闖關活動、短劇表演與校園廣播等多元形式，讓反毒教育融入學生生活，提升學習興趣與參與感。

教育局長鄭新輝指出，當前新興毒品具高度隱匿性與迷惑性，樣態不斷翻新，近年更常偽裝成糖果、零食、奶茶杯、電子煙等日常物品，刻意降低孩童與青少年的戒心，增加誤用風險，對成長中的身心健康造成嚴重危害。透過「做中學、學中做」的學習歷程，學生不僅加深對新興毒品樣態及危害的認識，也學會在誘惑面前勇敢說不，並主動關心、提醒身邊同儕。

教育局表示，各校執行成果豐富可見，多位反毒領航員分享，從一開始的緊張、害羞，到能自信站上舞臺向同學宣導，過程中培養了責任感、自信心與公共參與精神，充分展現同儕正向影響力，成為校園中最有力量的反毒推手。

此外，教育局也規劃辦理反毒機構參訪活動，帶領師生前往毒品防制相關教育中心，透過專業導覽與互動體驗，深化對毒品危害的認知，並將參訪所學回饋應用於校園宣導，擴大整體反毒教育效益。

教育局強調，反毒工作需長期耕耘，透過制度化計畫與學校自主創新並行，讓反毒意識從小扎根。未來將持續結合中央政策與地方資源，攜手家長與社區，共同守護學童健康成長，打造安全、無毒的友善校園。