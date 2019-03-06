▲「驚蟄」春雷響萬物生，新北一期稻插秧，金山區主要栽培水稻品種為「台梗9號」；鶯歌區則主要栽培「台南11號」品種。（圖 ／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

春天悄悄走來，逐漸迎向春暖花開的季節，6日是二十四節氣的「驚蟄」，表示春天到了，春雷初響，萬物開始逐漸萌芽，在冬天時躲進石縫、土壤中，冬眠的昆蟲及動物，被春雷驚醒後，開始走出石縫與土壤，也是農民開始準備插秧的季節。

新北市水稻主要產區為金山區及鶯歌區，全新北市種植面積約為140公頃左右，一般農民約在3月中下旬時開始插秧。金山區主要栽培水稻品種為「台梗9號」；鶯歌區則主要栽培「台南11號」品種，兩者皆為梗稻，外型屬於精巧的短圓形，而在口感方面，相對於東南亞主要栽培的秈稻，吃起來較黏、較有彈性，是目前國人主要食用的品種。

金山區農會總幹事李清煙表示，早年金山區種稻人口相當多，放眼望去都是水稻田，在插秧前的灌水階段，水中都是山的倒影很美，而且早期栽培水稻都得靠人力，包含插秧、田間管理、割稻、脫粒等流程，每個過程都相當辛苦，希望大家在吃每一口飯的同時，都可以珍惜這得來不易成果。

農業局長李玟表示，除了輔導農民種植以外，也輔導農民透過結合農村體驗以及休閒產業，如舉辦石門嵩山社區插秧體驗，讓民眾親身體驗挲草樂趣，享受與大自然接觸的樂趣。