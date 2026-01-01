新北動保處推犬貓絕育補助　最高每隻補助2000元

▲犬隻申請絕育補助須施打1年內狂犬病疫苗並登載於寵物登記證。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處提醒有毛寶貝的家庭，不可錯過政府補助犬貓絕育申請。自2026年1月1日起，只要設籍新北市民眾或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物醫院施作絕育手術並提出申請，公犬貓每隻補助600元，母犬貓每隻補助1,200元；動物之家認養犬貓及流浪犬貓補助1,000元（公）、2,000元（母）。

動保處表示，替家犬貓絕育也是好飼主應盡責任之一。近來動保處接獲樹林區民眾通報拾獲1隻法鬥犬，飼主經通知仍未領回，且該犬隻未完成絕育、1年內狂犬病疫苗注射，依據動物保護法第5條第3項棄養犬隻裁處3萬元，動物保護法第22條第3項未完成犬隻絕育裁處5萬元罰鍰，以及動物傳染病防治條例第13條未定期施打狂犬病疫苗裁處3萬元罰鍰，總計裁處該名飼主11萬元罰鍰。動保處今年裁罰總計66件犬貓未完成絕育案件，動保處呼籲飼主應依規定確實履行毛寶貝絕育、防疫及照顧責任。

▲飼主經通知仍未領回犬隻，新北市動保處已依動保法裁處。

為有效控制流浪動物數量問題，動保處鼓勵民眾帶家中犬貓施作絕育手術，不僅可降低生殖系統方面疾病，也可降低攻擊性行為、人犬衝突等社會問題。依據農業部公布每兩年調查流浪犬隻數量，新北市自2022年遊蕩犬隻1萬920隻下降為9,982隻，顯示在推動犬貓絕育及飼主責任宣導政策下，已抑制遊蕩犬數量呈穩定趨勢，讓居住環境更加安全，也能提升動物福祉，降低犬隻間掠食等衝突問題。

動保處提醒，申請絕育補助費用須符合絕育補助申請須知規定，須提供飼主身分證照片、寵物認證卡、完整術前術後照片、寵物登記證明書須載明犬隻狂犬病施打日期及犬牌號碼。如未依規定檢附資料，將無法請領費用，請民眾特別留意，以免影響申請權益。相關申請方式請參考「新北市動物絕育管理系統」查詢。

▲動保處接獲通報民眾拾獲法鬥犬。

▲申請絕育補助，可至新北市動物絕育管理系統線上申請。