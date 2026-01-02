雙喜臨門迎2026！　新樓醫院元旦誕生2寶寶醫院送祝福

▲麻豆新樓醫院2026年元旦當天迎來一位新生男寶寶，麻豆新樓醫院準備元旦賀禮祝福新生兒與家庭，象徵新年、新生、新希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年的第一天，台南新樓醫院傳來喜訊，元旦當天，新樓醫院與麻豆新樓醫院分別迎來女嬰、男嬰各一位新生兒，兩名寶寶恰巧都在1月1日誕生，為新的一年揭開溫暖序幕，也為醫護人員與家庭帶來滿滿祝福。

院方指出，兩位媽媽在元旦當天順利生產，母子（女）均安，對家庭而言是嶄新的開始，也成為醫院元旦最幸福的畫面。其中，麻豆新樓醫院誕生的元旦寶寶，媽媽本身生日也正好是1月1日，母子在同一天迎接新年，巧合如同命運安排，讓現場醫護人員都直呼「真的太有紀念意義」。

為慶祝這個特別的日子，新樓醫院特別準備元旦賀禮，送給兩位新生寶寶及其家庭，祝福孩子健康平安成長，也鼓勵媽媽們在專業醫療團隊照護下，安心度過產後恢復期，迎接嶄新生活。

▲台南新樓醫院2026年元旦當天迎來一位新生女寶寶。

新樓醫院院長劉啓擧表示，新年象徵新的開始，新生命的誕生更帶來希望與力量，院方祝福每位寶寶都能健康快樂成長，為家庭注入幸福與活力。

新樓醫院強調，未來將持續提供專業、細緻的母嬰醫療服務，陪伴每個家庭走過生命的重要時刻。隨著2026年正式到來，全體醫護人員也將迎接新一年的挑戰，期待更多溫暖的生命故事在醫院中誕生，攜手守護每一個家庭的健康與幸福。