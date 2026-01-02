屏東內埔警宣導交安　提醒騎車勿超速「才能看見你的帥」

▲內埔警提醒大學生注意交通安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局轄內有屏東科技大學與美和科技大學兩所大專院校，每年大一新生多為剛考取駕照的新手騎士，對道路狀況與交通規則尚不熟悉，事故風險偏高。為深化交通安全觀念，六堆客家文化園區與內埔警分局合作，發送印有「慢」字的安全帽內襯與宣導品，提醒學生騎車慢一點，才能平安走得更遠。

內埔警方表示，轄內有屏東科技大學及美和科技大學2所大專院校，大一新生都剛考取駕照不久，因此騎車技術不甚熟練，道安規則也不太清楚，加上新來乍到內埔地區，對於道路交通狀況也不熟悉，因此常會發生車禍。

為傳達交通安全的唯一心法―「慢」，六堆客家文化園區特別訂製印有「慢」字的安全帽內襯，並請內埔警分局員警分送給學生們，讓學生在拿起安全帽戴上頭之前，能再看一眼「慢」字。而客家話的「慢」讀(tug)作(zogˋ)MAN(羅馬拼音)，則寓意「騎車慢，才能看見你的帥」。

此外內埔鄉公所也訂製印有「慢」字的小包面紙，並圖示車速超過50公里時，則致死率會大幅增加，並請內埔警分局一同分送給學生們，目的都是要提醒學生，騎機車要慢。

內埔警分局長江世宏表示，每位大學生都是國家未來的棟樑，是社會繁盛的基礎，因此每位大學生都必須注意行車安全，這不僅是孝順父母的體現，也是對國家社會應盡的責任。