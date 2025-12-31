保全22樓丟8支滅火器　社區「砰3天」總幹事氣炸屋頂都凹了

▲保全稱巡邏太無聊，跑到頂樓丟滅火器。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

新北市板橋區一處社區發生離譜事件，有住戶發現，連續3天都聽到屋頂傳出巨響，以為發生地震，頂樓屋頂還凹陷，社區主委一看竟有8支滅火器掉落，氣得報警。事後調閱監視器追查，肇事者竟是隔壁社區周姓保全，跑到頂樓接連丟下滅火器，公司出面道歉賠償，開除周男，警方並依法將他移送。

深夜巨響嚇壞鄰居 兇手竟是隔壁社區保全



案發於12月27日至29日，板橋文化路某社區總幹事報案稱，屋頂遭天將滅火器砸毀，警方調閱監視器追查，畫面清楚拍下27歲周姓夜班保全連續3天的凌晨，在巡邏時，多次將8支滅火器搬到22樓頂樓，再朝距離不到5公尺的隔壁社區投擲，砸毀隔壁住戶屋頂和遮陽棚。

保全稱巡邏太無聊 搬滅火器到頂樓丟



事後保全公司主動出面道歉，並賠償善後修復，同時將周男開除，受損住戶暫未提出毀損告訴。警方通知周姓保全到案說明後，他竟供稱是因為上班巡邏太無聊，才跑到頂樓丟滅火器，警方依違反《社會秩序維護法》第63條第4款，移送新北地院簡易庭裁處。

對此，保全公司致歉表示，周姓保全到職僅10多天，初步了解疑因個人情緒不佳而失控發洩，已第一時間將其汰除，並全力協助受損住戶修復、賠償相關損失。