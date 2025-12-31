　
地方 地方焦點

保全22樓丟8支滅火器　社區「砰3天」總幹事氣炸屋頂都凹了

▲台南市新市區23日晚間發生一起變電箱起火引發的火警事件，民眾聽聞警報聲響趕緊報警，並隨即利用場所設置的滅火器進行初期滅火，沒有人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲保全稱巡邏太無聊，跑到頂樓丟滅火器。（示意圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

新北市板橋區一處社區發生離譜事件，有住戶發現，連續3天都聽到屋頂傳出巨響，以為發生地震，頂樓屋頂還凹陷，社區主委一看竟有8支滅火器掉落，氣得報警。事後調閱監視器追查，肇事者竟是隔壁社區周姓保全，跑到頂樓接連丟下滅火器，公司出面道歉賠償，開除周男，警方並依法將他移送。

深夜巨響嚇壞鄰居　兇手竟是隔壁社區保全

案發於12月27日至29日，板橋文化路某社區總幹事報案稱，屋頂遭天將滅火器砸毀，警方調閱監視器追查，畫面清楚拍下27歲周姓夜班保全連續3天的凌晨，在巡邏時，多次將8支滅火器搬到22樓頂樓，再朝距離不到5公尺的隔壁社區投擲，砸毀隔壁住戶屋頂和遮陽棚。

保全稱巡邏太無聊　搬滅火器到頂樓丟

事後保全公司主動出面道歉，並賠償善後修復，同時將周男開除，受損住戶暫未提出毀損告訴。警方通知周姓保全到案說明後，他竟供稱是因為上班巡邏太無聊，才跑到頂樓丟滅火器，警方依違反《社會秩序維護法》第63條第4款，移送新北地院簡易庭裁處。

對此，保全公司致歉表示，周姓保全到職僅10多天，初步了解疑因個人情緒不佳而失控發洩，已第一時間將其汰除，並全力協助受損住戶修復、賠償相關損失。

更多新聞
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」
才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

