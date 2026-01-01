　
地方 地方焦點

新春加碼第1發！新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

▲新北商圈券元旦開跑 100元換200元限量開搶。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接2026年嶄新開始，新北市經發局推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動，首波與新北市商圈聯合發展協會攜手於今（1日）元旦推出「新北商圈券」活動。用100元即可購得價值200元之商圈券；另後續將於1月31日至2月1日辦理新北年貨市集，並在春節期間推出飯店、觀光工廠等優惠，歡迎大家到新北過年享優惠。

經發局長盛筱蓉表示，響應普發現金一萬政策，市府推出系列活動，彙整市府相關局處優惠內容，讓民眾能買得有感、花得實惠。首波主打新北商圈券活動，擴大民眾購買力，自元旦起，民眾可前往新北市19個特色商圈購買商圈券，透過「100元換200元」的加倍優惠，在元旦及年節假期歡迎來訪各商圈消費，將節慶人潮轉化為滾滾錢潮。

▲新北商圈券元旦開跑 100元換200元限量開搶。（圖／新北市經發局提供）

▲自元旦起，民眾可前往新北市19個特色商圈購買商圈券。

新北市商圈聯合發展協會林淑芳理事長說明，這次活動是由商圈夥伴協力辦理，以商圈團體戰的方式為2026年揭開序幕。除蘆洲商圈於1月2日發放、淡水商圈於1月4日發放外，所有商圈同步於1月1日開始兌換。每組商圈券包含100元面額2張，每人限換2組。另外提醒大家，商圈券不找零，商圈券可於2月22日前在各商圈合作店家使用。詳細兌換時間、地點及可使用店家名單，已公布於新北市政府經濟發展局官網，誠摯邀請大家把握假期踴躍參與。

經發局補充，除了新北商圈券外，新北年貨市集將於1月31日至2月1日在中和四號公園辦理，現場集結40攤新北美食與伴手禮業者，活動有各種好康讓民眾買到手軟。另自即日起至春節假期，各大賣場、飯店及觀光工廠也推出各種好康，如福容大飯店推出「戀戀淡水」三天兩夜住房專案、宏匯廣場推出折扣優惠、聖瑪莉丹麥麵包莊園入園即可抽紅包等。

另外，春節期間走訪客家文化園區及烏來瀑布遊客中心，也可獲得限量紅包與春聯；後續還有三重新北燈會及新北平溪天燈節等精彩活動，歡迎大家到新北遊玩享好康。

新北市動保處提醒有毛寶貝的家庭，不可錯過政府補助犬貓絕育申請。自2026年1月1日起，只要設籍新北市民眾或認養新北市動物之家犬貓，帶犬貓至動保處合作動物醫院施作絕育手術並提出申請，公犬貓每隻補助600元，母犬貓每隻補助1,200元；動物之家認養犬貓及流浪犬貓補助1,000元（公）、2,000元（母）。

