鈕承澤穿西裝騎腳踏車出庭！　「面露微笑」爭取復出拍《跑馬》

記者楊佩琪／台北報導

名導演鈕承澤（豆導）因被控性侵，遭台北地檢署起訴。台北地方法院首度開庭，針對鈕承澤解除限制出境部分審理。鈕承澤先前也曾提過，為了電影拍攝，需要出國，希望不要限制出境。而法院表定開庭時間11點30分，鈕承澤在15分左右穿著西裝、騎著腳踏車出現，神情看來頗為輕鬆，一路微笑走進法院，被問到是否因為電影要復拍，他並未多說，僅強調先讓他進法院開庭。

▲因性侵案被起訴後，鈕承澤首度現身，穿著西裝、騎著腳踏車，到台北地方法院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

鈕承澤於2018年11月，被控性侵電影《跑馬》拍攝團隊中的女工作人員，全案12月曝光。台北地檢署傳喚後，將他以150萬元交保，並限制出境，偵辦後以強制性交等罪起訴。也因此電影拍攝工作幾乎全面暫停。

▲鈕承澤的委任律師之一，曾為補教名師陳星辯護過的杜孟真(右)。左邊鄭深元為前特偵組檢察官，轉任律師，此次擔任鈕承澤的辯護律師。（圖／記者林敬旻攝）

日前傳出《跑馬》可能復拍，引發媒體追蹤，但鈕承澤在過年前已搬離位在台北市東區的住處，這次台北地方法院開庭，成為起訴後首度露面。

性侵案部分，鈕承澤以雙方「認知」不同答辯，坦承犯案前有喝酒，且對女方有好感，「誤認」女方也對他有好感。而原本擔任委任律師的胡原龍，日前已解除委任關係，改由曾為補教名師陳星辯護的律師杜孟真，以及前特偵組檢察官轉任律師的鄭深元擔任。

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