持北市敬老、愛心卡　搭計程車不限車資一律補貼50元

▲3月起持北市敬老卡、悠遊卡搭乘小黃，不限車資一律補貼50元。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為鼓勵長者及中、輕度身心障礙者多走出家門參，台北市政府持續加碼敬老卡、愛心卡的補助福利優惠，自3月起，持市府核發的敬老、愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，於現有每月補助480點（元）額度內，不分搭乘車資高低，每趟次最高扣點補助50元。

台北市政府過去提供給持有的敬老或愛心卡的65歲以上長者或身心障礙者，搭乘計程車的補助為，車資100元以下每趟補貼16元、100元以上補貼30元，政策多次遭議員點名成效不彰。為此，北市府持續加碼，3月起只要持市府核發的敬老或愛心悠遊卡，搭乘敬老愛心計程車不限車資，一律補助50點（元）。

交通局提醒市民朋友，使用敬老或愛心悠遊卡搭乘計程車前，務必記得先行儲值，若現金儲值金額不足扣除補助點數後之剩餘車資，將不會扣除補助點數，仍需全額以現金支付。

此外，北市目前約有15000輛計程車安裝悠遊卡刷卡機，本市年長者及身障者除了可使用既有的計程車APP叫車外，也可撥打叫車專線0800-055-850（市話免付費）或手機直撥55850（付費使用）再按0，向敬老愛心計程車隊客服中心人員預約用車，並請特別說明要搭乘敬老愛心計程車要刷悠遊卡，以利車隊派遣具悠遊卡刷卡服務之車輛。