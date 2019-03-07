王金平參選總統婉謝花籃　這些人堅持要送！祝「本土之光」高票當選

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前立法院長王金平今上午在台北國際會議中心頂樓，宣布投入2020總統大選。這次記者會不同於以往，邀請百工百業、年輕人、黨籍立委參與；而現場致送的花籃部分，雖然王金平辦公室態度上婉謝，但仍有不少產業界、學界人士堅持送花到場。

王金平本次參選記者會，有別於傳統記者會形式，不會邀請黨內大老出席，改以邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。

而其他受邀的重要貴賓，包括三三會理事長許勝雄、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，以及王金平求學時代的多位師大校長；另有，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表等人。

▼王金平宣布參選總統，雖然婉謝花籃，但仍有不少人堅持送花到場。（圖／記者陶本和攝，下同）



在黨籍立委方面，由於碰到立法院委員會開會，王金平辦公室廣邀黨籍委員，但仍有多位立委抽空到場，包括：林德福、羅明才、蔣萬安、陳宜民、江啟臣、顏寬恆、吳志揚、呂玉玲、柯志恩等人。

在花籃方面，王金平辦公室態度雖以婉謝為主，不過現場仍有多個花籃到場，包括元訊寬頻網路董事長鄭銘源、高雄農田水利會會長呂文豪、中華國家法治改造促進會、台南一中校友會理事長陳義聰、立委陳學聖、台灣科學工業園區同業工會理事長沈國榮、副理事長李金恭、陳麗芬，以及前考試院院長關中等，其中除了「高票當選」等祝賀詞外，也有「本土之光」、「眾望所歸」、「圓滿成功」等。

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