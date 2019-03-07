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社會 社會焦點 保障人權

女兒遭無照賓士男撞飛送加護　父痛心：不要再讓酒駕累犯害人！

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▲豐原酒駕。（圖／記者陳玉翻攝）

▲曾有酒駕前科的田男再度喝酒上路，撞飛外出散步陳女後自撞電線桿。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

去年曾因酒駕被吊銷駕照的田姓男子，3日再度酒駕上路，開著黑色賓士載著黃姓女友高速撞上外出散步的陳姓女子，隨後自撞路旁電線桿，造成黃女、陳女皆傷重送醫，目前仍在加護病房觀察中，田男起初不說是誰駕駛，警據監視器找出是田男開車並送辦；遭撞陳女父親7日透過臉書PO文，感謝警方、媒體讓真相大白，直指「不要再讓酒駕累犯老是在馬路上害人」，酒駕應要以蓄意殺人定罪，另也表示陳女身體已有好轉，感謝大家關心。

▲豐原酒駕。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼田男駕駛黑色賓士高速衝撞路人後，自撞電線桿發出巨響。

▲豐原酒駕。（圖／記者陳玉翻攝）

警方表示，3日晚間7點42分，田男酒後開車載著黃姓女友返家，高速行經頭張路2段167號前撞飛與哥哥外出散步的陳女，再往前自撞電線桿後才停下，造成陳女肋骨斷裂、脾臟破裂，而同車黃女內出血嚴重，2女傷勢嚴重，送醫手術後，目前都仍在加護病房中觀察。

警方後到院詢問田男是誰開車，但田男不回答，經醫院抽血酒測才發現，田男酒測值達0.65毫克、黃女也有0.93毫克，警也據監視器畫面加上附近民眾說詞，找出當時駕駛就是田男；據了解，田男駕駛的黑色賓士是向老闆借貸20萬元購買的二手車，而去年也曾因酒駕遭吊扣駕照未滿1年，又再度酒駕，而田男7旬父母聽聞兒子酒駕撞人，田母痛心搥胸、淚流嘆「被撞的人在加護病房，該怎麼辦...」。

▲陳父透過臉書發聲，感謝大眾關心。（圖／翻攝自陳父Facebook）

▲陳父透過臉書發聲，希望不要再讓酒駕累犯上路害人。（圖／翻攝自陳父Facebook）

遭撞陳女父親聽聞警方6日已找出當日駕駛為田男，透過臉書發聲「感謝頭家派出所員警、媒體記者完整報導」，指出自己曾多次赴事發地點訪查，但大部分的人都幫不上忙，自己已經不知道流了多少眼淚，如今真相大白，感謝提供行車紀錄器給警局的善心人士、願意挺身的目擊者。

陳父強調，「不要再讓酒駕累犯老是在馬路上害人！」酒駕應要以蓄意殺人定罪，不相信喝酒的人不知駕車危險，可能傷及人命。同時也指出，目前陳女仍在加護病房，但身體一天比一天更進步，感謝各界關心。

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關鍵字：台中,酒駕,豐原

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