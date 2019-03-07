　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市6名男子與另一派人馬相約到桃園談判，但沒想到其中1人遭砍、另外1人則是臉部遭子彈貫穿，2人跑上車後驅車北上，直奔素有「黑道急救站」的慶生醫院，但慶生醫院早已轉型醫美診所，於是轉知救護車送往馬偕，警方目前也正了解事發原因。

警方調查，肩膀遭砍的21歲陳姓男子、臉部遭子彈貫穿的23歲黃姓男子，與陪同就醫的21歲李姓男子等6人，7日凌晨4時許，相約南下桃園與人談判，但沒想到一言不合大打出手，陳姓男子險遭砍殺頸動脈大量出血，另名則是臉頰遭子彈貫穿，牙齒幾乎碎裂。

▲▼6名男子相約桃園與人談判，沒想到1人背部遭砍另1人臉部中槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲6名男子相約桃園與人談判，沒想到1人背部遭砍另1人臉部中槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中21歲的李姓男子與另名友人，緊急將2人送往北市林森北路上的慶生醫院，但慶生醫院早已轉型醫美診所，所以拒絕處理相關傷勢，但也緊急找來救護車將2人送往北市馬偕醫院，經過馬偕醫院救治後仍在醫院觀察。

據了解，這6名男子分別來自北投、大同一帶，傷者目前對於案情不願透露，僅表示在桃園平鎮一帶與人談判，雙方打架造成受傷，警方7日上午也通知將人送醫的李男到案說明。

李男到案後，警方發現李竟是竹聯幫分子，且受傷的黃男則有殺人未遂、槍砲等前科，且車主則是有妨害自由前科，目前懷疑有黑幫涉入，但相關人士均不吐實，警方仍在釐清案情。

李男則表示，凌晨一點多時被黃男等四人找來吃消夜，李負責開車一路到了桃園平鎮區，遇襲的2人說要下車講事情，其他人就在車上等，未料不到十分鐘，2人負傷上車，一群人送傷者到慶生醫院後隨即離去。

▼6名男子與人談判，1人背部遭砍另1人臉部中槍，友人（紅圈）送往慶生醫院卻遭拒收。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼2人遭砍、槍傷送往慶生醫院救治遭拒收。（圖／記者邱中岳翻攝）

【其他新聞】

28歲日男看上41歲美艷辣媽　美妝店深蹲變身「偷拍狼」

失智老伯攔小黃嘉義觀光　開50km到新竹遭女兒攔截...

ET快訊
為了高雄！韓國瑜半蹲託地產大亨做這件事　網淚崩：謝謝市長
女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光PTT瘋求看診
《玩很大》沒公開秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸是這原因

關鍵字：慶生醫院,談判,黑道急救站,桃園,北投

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

紙條寫「我恨謝龍介」　男後腦受傷離奇躺謝龍介宣傳車「昏迷指數3」

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

鈕承澤爭「解禁」夢碎　法官不准：資力雄厚恐不返台

謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

「鯊魚」返鄉詐騙老人棺材本　橫行全台靈骨塔位詐騙集團栽了

毒蟲2度夜襲獅子林偷機拿錢　通訊行握拳「把他抓出來」

鳳山惡霸嗆「殺人不會被關」！居民連署收押...他卻被放出來繼續砍人

影／6人南下談判2人遭砍、槍傷　北上直送「黑道急救站」遭拒收

潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

花況曝光已開7成！「竹子湖海芋季」3月29日仙氣登場

荷包又要縮水！汽油下周估大漲1.1元　民眾加油要快

側寫／三足鼎立成局 王金平力拼2020「終極之戰」

公道伯參選／王金平參選看板放熱門議題key word！「支持鞭刑」超吸睛

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

嚴懲不適任教師！政院拍板狼師、虐童最重「終身解聘」

王金平決戰2020　前李辦主任蘇志誠低調現身

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

趁女友睡著偷看手機　他被甩還挨..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

現役上兵騎車返營　疑天雨路滑命..

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

「我殺人不會被關」他被釋放又到..

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

冏！男參加3P性愛毒趴　女友關..

更多熱門

相關新聞

游泳教練搞上人妻！拍下「道具助興」

桃園一名擔任游泳教練的游姓男子在教課時，和林姓婦人因肢體接觸磨擦出火花，相約到女方家裡「大戰」，還用性愛道具助興，並拍下影片。林女丈夫發現被戴綠帽後，立刻怒辦離婚，控告2人妨害家庭。

一棟豪宅8個冤！桃園人：來不及逃？

孫大千談大潭藻礁：鄭文燦臉很腫

2月房市新北、桃園、台中交易量增　上半年房市旺

台灣之星北區門市祭月租399優惠

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 膝蓋痛

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面