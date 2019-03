謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

▲謝政鵬臉書抒發心情。(圖/翻攝謝政鵬臉書)

網球國手謝政鵬的女友張恒綿2月19日下課後在過馬路時,遭右轉的公車撞倒輾斃,謝政鵬6日深夜在臉書訴說心情,並表示看完影片後,「更加無法原諒司機的作為」、文末他痛批「人命就這麼不值錢?人命就比撞殘了還低賤?真的很令人失望」。

謝政鵬與女友熱戀一年多,2人時常在網路上大方放閃,感情相當甜蜜,不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃,而告別式也已在3日舉行完畢。當時,謝政鵬就曾發文表示「我恨那個司機」,透露出對於司機帶走心愛女友生命讓他相當無法接受。

▲對於女友的死,謝政鵬始終無法接受。(圖/東森新聞)

6日深夜,謝政鵬又再度發文抒發心情,首先他先感謝外界對他的關心,但話鋒一轉,他憤怒的表示「看了影片,更加無法原諒司機的作為,心中只有一個念頭,一條人命的賠償比殘疾需要照顧的賠償應該是不一樣的吧!」

謝正鵬表示,曾有記者問他車輛加上左右轉聲有沒有用,斑馬線畫在更外面一點是不是更保障行人安全,他則回答「駕駛往往為了那幾秒,就一直逼走在斑馬線的人,往往急這幾秒一條人命就送在你們手中」、「這些人手中有多少傷人 多少人命,破壞了多少家庭~因為他們那雞掰心急的幾秒害了多少人,讓多少人心碎」。

▲謝政鵬與女友感情甜蜜。(圖/翻攝臉書)

文末,謝政鵬忍不住情緒痛罵,「在台灣一年有多少人命喪在這斑馬線上,人命就這麼不值錢?人命就比撞殘了還低賤?真的很令人失望。」許多網友見狀也紛紛贊同他的言論:「加油。You'll see her later, but not yet. 台灣本來就有很多建設走的是腦殘風」、「還有酒駕也是讓人ooxx,難道要人民憤怒上街頭,這些事才會讓政府有些作為嗎」。

