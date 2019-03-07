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謝政鵬再PO文「無法原諒司機」：人命比撞殘還低賤？

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▲謝政鵬臉書抒發心情。（圖／翻攝謝政鵬臉書）

▲謝政鵬臉書抒發心情。（圖／翻攝謝政鵬臉書）

突發中心／台北報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿2月19日下課後在過馬路時，遭右轉的公車撞倒輾斃，謝政鵬6日深夜在臉書訴說心情，並表示看完影片後，「更加無法原諒司機的作為」、文末他痛批「人命就這麼不值錢？人命就比撞殘了還低賤？真的很令人失望」。

謝政鵬與女友熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜，不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃，而告別式也已在3日舉行完畢。當時，謝政鵬就曾發文表示「我恨那個司機」，透露出對於司機帶走心愛女友生命讓他相當無法接受。

▲▼謝政鵬女友告別式。（圖／東森新聞）

▲對於女友的死，謝政鵬始終無法接受。（圖／東森新聞）

6日深夜，謝政鵬又再度發文抒發心情，首先他先感謝外界對他的關心，但話鋒一轉，他憤怒的表示「看了影片，更加無法原諒司機的作為，心中只有一個念頭，一條人命的賠償比殘疾需要照顧的賠償應該是不一樣的吧！」

謝正鵬表示，曾有記者問他車輛加上左右轉聲有沒有用，斑馬線畫在更外面一點是不是更保障行人安全，他則回答「駕駛往往為了那幾秒，就一直逼走在斑馬線的人，往往急這幾秒一條人命就送在你們手中」、「這些人手中有多少傷人 多少人命，破壞了多少家庭～因為他們那雞掰心急的幾秒害了多少人，讓多少人心碎」。

文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書）

▲謝政鵬與女友感情甜蜜。（圖／翻攝臉書）

文末，謝政鵬忍不住情緒痛罵，「在台灣一年有多少人命喪在這斑馬線上，人命就這麼不值錢？人命就比撞殘了還低賤？真的很令人失望。」許多網友見狀也紛紛贊同他的言論：「加油。You'll see her later, but not yet. 台灣本來就有很多建設走的是腦殘風」、「還有酒駕也是讓人ooxx，難道要人民憤怒上街頭，這些事才會讓政府有些作為嗎」。

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關鍵字：謝政鵬,文化大學,公車,臉書

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