批「噁心的大人」　台中市議會藍綠議員再掀砲火

▲台中市議會召開臨時會，藍營議員羅廷瑋批「噁心的大人」，引起議員不滿。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市議會6日召開第3屆第1次臨時會，上午先是針對台中市政府參事柯呈枋請假參加立委補選，藍綠議員互相猛烈開砲；下午藍營議員羅廷瑋發言直指，綠營議員2套標準，林佳龍市府時的顧問方昇茂也是拒絕到議會備詢，現在又要求柯呈枋列席議會，批評「你們這些噁心的大人！」不要再浪費時間趕快開會，又掀起另波爭議。

聽到「噁心的大人」發言，綠營議員林德宇立即站起拍桌回嗆，「我早上也有發言，你（羅廷瑋）是在公然侮辱嗎？誰發言噁心說清楚！」；羅回應，「我有言論免責權、可以來告我。」另名綠營議員賴佳微見況不滿也站起說「你講你自己的，為什麼要侮辱發言議員？」羅再說「知道了啦！阿姨妳可以坐下了！」，引起在場議員不滿。

▲▼綠營議員賴佳微（上圖）不滿羅發言，藍營議員張瀞分（下圖）見狀站起來緩頰，要大家冷靜。

在場議員要求議長張清照處理，但張說，這是羅的發言時間；賴佳微直指「他的時間就可以罵人嗎？」要求送紀律委員會，批羅都當議員了還以為自己是小孩，羅、賴2人戰火猛烈，最後議會最資深的藍營議員張瀞分緩頰說「讓我這個姑姑說個話」，指出大家都是歷經選舉才進入議會，大家冷靜，好好走完程序，有任何議題待定期會再好好討論。