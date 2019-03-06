又是酒駕害命！賓士男酒駕「高速未煞車」　撞飛散步女

▲賓士男高速撞飛散步女子，隨後撞上電線桿。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

又是酒駕害命！3日晚間7點多，家住豐原區陳姓兄妹相約外出散步，正在返家途中，妹妹遭黑色賓士從後撞上彈飛，造成肋骨、脾臟破裂，送醫開刀後仍在加護病房觀察中，而該車上隨後自撞路旁電線桿，車上1男1女也受傷送醫，警方後查出2人都有喝酒，並調閱監視器畫面加上附近居民說詞，找出是田姓男子開車，後續將依公共危險罪將其送辦。

▲▼賓士高速衝撞路人後自撞電線桿。



豐原警分局頭家所所長蕭偉志表示，3日晚間7點42分，27歲陳姓哥哥與26歲陳姓妹妹相約外出散步，哥哥走在前面、妹妹走後面，行經頭張路二段167號前，一輛黑色賓士高速行駛，沒有煞車直接撞飛妹妹，再往前撞上路旁電線桿，造成陳女肋骨斷裂、脾臟破裂，緊急送醫開刀後，因傷重仍留在加護病房觀察中，而陳男幸運逃過一劫。

附近鄰居聽見撞擊巨響立即打119求救，而車上分別為47歲的田姓男子及黃姓女子，黃女因內出血傷勢較重，目前仍在加護病房觀察中，而田男身上僅有輕微擦挫傷，4日已出院。

▲警方依監視器畫面揪出當時開車駕駛為田男。



警方表示，事後到醫院車上2人進行抽血酒測，田男酒測值為0.65、黃女酒測值則為0.93，起初田男還不願告知到底是誰駕駛，警方透過路口監視器加上附近民眾說詞，揪出開車的人就是田男，將依公共危險罪將其送辦。