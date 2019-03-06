渣男「割頸、放火還開車衝撞」　嗆前女友：得不到就殺了妳！

▲郭男不滿前女友分手，竟開車衝撞、放火燒屋，今依傷害、殺人未遂及縱火等罪起訴。（示意圖／達志影像）



記者陳玉／台中報導

曾有殺人未遂、放火前科的郭男，前年9月間出獄與李女交往同居，但李女發現郭男有暴力傾向要求分手，未料郭男竟開車衝撞李女，事隔2天凌晨，郭男又到李女住家1樓放火，所幸家中4人及時發現逃到4樓，未造成傷亡。台中地檢署6日依傷害、殺人未遂及縱火等罪起訴郭男。

起訴書指出，33歲郭男2008年因前女友「小蘭」要求分手，郭男威脅「得不到就殺死妳」等語，小蘭躲藏到東勢區親戚家中，郭男竟到該處放火燒毀多部機車、腳踏車；事後，郭男又趁小蘭外出搭公車時，持美工刀狹持她到陰暗處，刺向後頸、外套等處，造成小蘭頸部10公分長傷口。郭男被判刑9年6月徒刑。

郭男於2016年9月間出獄，隨後與李女交往同居，但郭男情緒起伏大又會暴力相向，李女想分手，郭男竟在同年11月25日開車在北區衝撞騎機車的李女，造成其下肢及臀部挫傷，機車毀損。

事隔2天凌晨3點多，郭男又到李女住家1樓放火，李女發現家中室溫升高驚覺有異，出房門一看發生起火，趕緊呼叫睡夢中的女兒、父母逃往4樓，消防局也及時到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。

台中地檢署檢察官6日依證人證詞、監視器畫面及火災原因調查鑑定書等罪證，依放火、殺人未遂、傷害及毀損等罪起訴郭男。