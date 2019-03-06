關到清醒！酒駕預備犯「關3天」　3部會贊成修法

▲立委提議酒駕預備犯「關三天」用以遏止酒駕憾事發生。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院內政委員會6日一早召開，針對酒駕議題邀請內政部長徐國勇、司法院副秘書長、法務部次長、交通部次長等進行專題報告並備質詢。為遏止酒駕，民進黨立委劉世芳提建議，他認為對酒駕預備犯應該實施保護性約束，如果酒駕就「關3天」，對於立委提議，包含徐國勇及法務部、交通部都表示贊成。

劉世芳指出，針對酒駕修法的重點不應該在加重刑責，而是在人飲酒後不讓他駕車，不管是傷人或致死，世界各國都加重刑責，但也有人認為應該仿效大陸做法，酒駕先關15天。他解釋，酒駕預備犯可以預見他可能會傷到人，是不是應該讓他沒有行動自由，等到其酒醒再請家人來領回。

劉世芳表示，與其等到真的發生酒駕憾事，人都受傷甚至歸天了，再從重量刑，不如在當下就對酒駕預備犯進行保護管束。他問內政部、法務部及交通部意見，包含徐國勇、法務部次長蔡碧仲和交通部次長黃玉霖都表示贊同。

徐國勇指出，這涉及到人身自由，一定要從法律規定、一定要修法，蔡碧仲則認為關15天太久，3天比較適當。徐國勇建議劉世芳，可以在道路交通管理處罰條例修法時直接提出修正動議，會是比較有效率的做法。