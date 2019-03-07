台中賓士男無照酒駕！載女友3秒撞飛兄妹　老母心痛「擦淚搥胸」：怎麼辦

▲酒駕男開賓士撞飛兄妹，車上女友也醉醺醺。（圖／記者陳玉翻攝）



社會中心／台中報導

又是酒駕！台中潭子3日發生一起車禍事故，47歲田姓男子去年因酒駕遭吊扣駕照，疑似借款20多萬元買下老闆的賓士二手車，載著黃姓女友一同喝酒後返家，高速撞上散步的陳女與哥哥，當場將陳女撞飛；而田男女友也因傷勢嚴重，住進加護病房。田男老家的8旬老父母聽聞噩耗，不斷拭淚搥胸、大腿，慌張地說「怎麼辦啊！」

警方調查，事發於3日晚間7時許，26歲陳女和27歲陳姓哥哥吃完晚飯後出門散步，走在頭張路2段往中山路方向，邊走邊滑手機，未料黑色賓士呼嘯而過，高速超車3秒不到，從後撞飛妹妹，「砰」的一聲巨響，一路撞上電線桿才停下，車頭全毀，現場所有行進中車輛都急忙煞車，附近民眾也嚇得出來查看，幫忙報案。

警消到場，發現陳女倒在車輪下痛得哀號，意識不清，同車的黃女內出血、傷勢嚴重，雙雙載往潭子慈濟醫院，其中陳女脾臟破裂、肺部積水，全身多處骨折，目前仍在加護病房，尚未脫離險境。

警方表示，第一時間詢問田男是誰開車，情侶倆沉默不回答，結果經抽血酒測發現，田男0.65毫克、黃女也有0.93毫克，調閱監視器拍到是田男駕駛，加上目擊民眾的證詞，分析車輛撞擊點落在右側，車內女子比男子傷勢嚴重，研判開車的就是田男，再度酒駕釀禍。

根據《TVBS》報導，田男為建築材料工人，平時和女友同住，賓士是借錢20多萬元向老闆買的二手車，且已經不是第一次酒駕被捕，上周才酒駕，去年也因酒駕觸犯公共危險罪，遭吊扣駕照，扣照還未滿1年，3日竟又酒駕載女友回家。黃女也常在臉書PO文分享美酒，當天中午才在百貨公司打卡吃飯，晚上就發生意外，自己也喝醉了，受傷住進加護病房。

受害家屬陳爸爸平時就痛恨酒駕，還常幫警局寫書法標語「喝酒不開車」，沒想到女兒竟無辜遭遇酒駕，讓他更難過說，當時「女兒被撞飛了，兒子才知道！」消息傳回田男老家，86歲的老父和70多歲的老母完全不知情，聲稱兒子很少回家，只有過年才回家，事已過3天，才聽到小兒子酒駕撞傷人，老母親更是心痛地不斷捶打胸口、大腿，拭淚詢問「被撞的人有怎麼樣嗎？人在加護病房？哎呀！怎麼辦呀…」