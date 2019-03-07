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PTT排名全球水果等級：台灣愛文芒果世界第一　網讚CP值前三強

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網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪新加坡，連帶掀起台灣水果與外國水果哪種比較好吃的討論。有網友在PTT八卦版PO文提問，沒想到留言竟然變成全球水果等級大剖析，大家一致認定熱帶水果類幾乎可以說是沒有敵手，「芒果的話，台灣愛文絕對世界第一」、「以CP值來說，應該有世界前三吧」。

▲▼傳統市場,攤販,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣水果種類眾多。（圖／記者李毓康攝）

原PO以「國外的水果真的有這麼難吃嗎」為題PO文，內容提到，隨著韓國瑜前往新加坡，不少媒體和談話性節目都在吹捧台灣水果多厲害、國外的多難吃等等，如果真的是這樣，台灣的水果不是應該早就賣翻了，怎麼會陷入外銷困難的窘境。

請繼續往下閱讀...

對此，其他網友們的留言也跟著分為正反兩派，有的人覺得台灣水果都改良到太甜，吃起來反而沒有那麼美味，「日本一堆都屌打台灣，菲律賓是同品質更便宜」、「美國的莓果類都很猛」、「難吃是不至於，但真的太甜」。

▲數月前香蕉、鳳梨、荔枝盛產開始，到最近的芒果、木瓜、火龍果，價錢都非常便宜，造成糖尿病友攝食過多血糖飆升。（圖／記者林悅翻攝）

▲芒果、香蕉以及荔枝是網友們點名最多次的高CP值水果。（圖／記者林悅翻攝）

而另一派網友認為，好不好吃都看個人口味而定，但台灣水果偏甜這一點確實無法否認，而每個地區都有特別適合栽種的品種，台灣就是剛好適合很多品種，「熱帶水果屌打全世界」、「就種類豐富度來說無可挑剔」、「別的不說，芒果的話台灣愛文絕對世界第一」、「我出國吃過的都靠北難吃」、「日本有些水果是比台灣好，但看到那個價格沒多少人吃得下去，如果以CP值來說，我覺得台灣水果應該排在世界前三名」。

其實台灣除了水果種類繁多，幾乎一年四季都有新鮮水果可以吃，如何外銷、建立品牌形象打出好的知名度，以及做好國內的市場區隔，表現出國產貨的優勢就是新鮮營養，也是現今有關單位的重要課題之一。

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關鍵字：水果,外銷,PTT

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