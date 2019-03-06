▲ 金山警社區安全治安座談，反毒詐黑幫警民合作。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局為展現政府「積極打擊毒品、黑幫、詐欺犯罪」之決心及重視，特別邀請轄區內鄰里長與社區民眾於5日下午19時，在萬里區野柳保安宮舉辦社區治安座談會，並結合「反詐欺」、「反黑幫」暨「反毒」宣導，警方為民眾宣導反詐欺與毒品辨識方法。

金山警分局表示，為展現保護民眾健康與積極打擊毒品犯罪決心，及對政府「新世代反毒策略」的支持與重視，在座談會中，由分局偵查隊副隊長黃國書，現場解說宣導，向民眾說明施用毒品人口的特徵與認知及防範。

另外，讓民眾認知毒品對社會危害的影響，也加強民眾對於毒品的辨識能力與防制作為，此外也期望透過警民聯手建立反毒「友善通報網」，挖掘出社區大樓等住宅區內不法份子藏匿處所，還給居民一個居住安心、外出放心的安全社區。

金山警分局長陳保安表示，希望藉由治安座談會拉近與民眾間的距離，讓社區民眾與警察共同合作維護治安，藉由本次治安座談會的辦理，以打造轄內安全居家環境為目標，落實打擊毒品及詐騙犯罪，正所謂「警民勤聯手、罪犯無處躲」，讓警民攜手共創一個治安平穩、交通順暢及服務貼心的北海岸安居家園。