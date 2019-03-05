損友缺錢買毒就找他　「拒當提款機」報警抓友入監

▲李姓男子缺錢買毒就找楊姓友人，楊男不勝其擾報警，蘆洲黃所長箍住他的脖子將他壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名男子只要缺錢買毒就會到友人家，伸手要個幾百元花用，日前又厚臉皮跑到友人家裡要錢，並大聲咆哮逼迫就範，友人不慎其擾立即報警，該男子嚇到逃離，等警員離開後又返回現場，蘆洲派出所長剛好著便服到場查看，立即將男子制伏並從他口袋搜出毒品海洛因，因前案毒品通緝，訊後依毒品罪移送並解送歸案。

警方表示，李姓男子（38歲）日前因毒品案被判刑11個月，未到案遭到通緝；吸毒惡習難改，加上無業缺錢買毒，於是經常找上楊姓友人索討數百元不等的金額，楊男不勝其擾多次拒絕，但只要不從，李男就會發瘋似的對他咆哮，最後總是被得逞。

▼李姓男子遭警方逮補 ，準備入監服刑。（圖／記者陳以昇翻攝）

2月間，楊男忍無可忍向警方求助，警方要他發現李男時，立即通知警方，會全力協助；離開派出所返回家時，李男又找上門，嚇得他趕緊報警，警方到場時，李男早已逃離並躲在暗處，待警員離開後，再度上門要錢。

剛好蘆洲派出所黃姓所長穿便服到場查看，李男無視警官在場，囂張對門口的楊男嗆聲步步逼近，黃所長按兵不動未表明身份，待李男經過身旁時，直接伸手箍住他的脖子，並將他壓制在地。待支援警力到場後，在他身上起獲注射針筒及毒品海洛因一包，訊後依毒品罪移送並姊送歸案。

▼李男身上起獲毒品注射筒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在李男身上起獲毒品注射筒及毒品海洛因一包 。（圖／記者陳以昇翻攝）