擔心重病親哥無人照顧　通緝男頻換工作騎UBike只為天天探望

▲因案通緝男子遭警ㄤ逮到，說出自己重病親大哥無人照應的情況，才會四處躲藏。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

楊姓通緝犯因相依為命的親哥哥罹患Ｃ型肝炎併發無法行走，住在安養之家，擔心無人妥善照顧的他，天天躲警察，3天2頭換工作打零工，騎Ubike代步，為的就是可以每天去看大哥。警方得知後，除讓他跟大哥見面道別外，也通報社會局做妥善安置，楊男也放下心中大石，讓警方將他解送地檢署歸案。

第三警分局東區分駐所警員2月25日在轄區巡邏時，發現45歲楊姓男子鬼鬼祟祟，看到警察就轉頭離開，十分可疑，立刻上前叫住盤查。楊男見大勢已去，眼眶泛紅，坦認自己因毒品案判刑須入監，已遭通緝9個月，員警一問之下，才知他不到案的原因其中竟有洋蔥。

▲警方帶著通緝男去安養院見他大哥最後一面。（圖／記者李忠憲翻攝）

楊男稱，平日相依為命，大他2歲的親大哥從小就很照顧他，數月前檢查出罹患C型肝炎，重病住在安養院。由於兄弟倆沒有其他親人，他擔心入獄後，大哥恐怕難以獲得妥適照顧。

他表示，他甘冒被通緝，3天2頭換工作打零工，平時都步行或騎UBike代步，躲避警方查緝，為的就是要每天去探望大哥。現在被警方抓到，他希望員警能通融，讓他去跟大哥見最後一面。

警方查證後確定楊男所言不假，立刻協助通報社會局協助將他大哥妥善安置，並帶著他到安養院見大哥，並跟他道別。男看到哥哥，眼眶泛紅，告訴大哥「我要離開一陣子！要多保重！」大哥則點點頭，未說什麼，但也圓了他的心願。員警也當場跟楊男說，「該負的責任還是要負！」

警方除了依法將楊男採尿，警詢後依毒品危害防制條例通緝案送辦外，也勸他出獄後別再碰毒品，才能與大哥健康快樂的生活。

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