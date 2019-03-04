台男涉走私「11億冰毒2把槍」到紐西蘭　今奧克蘭出庭拒認罪

▲台男涉嫌夥同另名中國籍男子走私毒品至紐西蘭，目前兩人因未認罪遭還押中。（圖／翻攝自1 News）



實習記者陳妙津／綜合報導

台籍男子余求潭（音譯）涉嫌以高爾夫球車電瓶為掩護，與另名中國男子走私110公斤冰毒及兩把槍枝到紐西蘭。兩人在上週被逮，今（4）日在奧克蘭法院首次出庭，但均不認罪，目前預計5月份時將再度出庭。紐國海關表示，這是查獲量最大宗的毒品走私案之一，價值預估有5500萬元紐幣（約11億元台幣）。

▲▼兩人疑似將110公斤安非他命及2把手槍藏在電動高爾夫球車中。（圖／New Zealand Customs Service）

據《紐西蘭先驅報》報導，紐西蘭海關於1月底時查獲了3輛進口自美國的高爾夫球車，在車中發現藏有110公斤的安非他命及2把手槍。經調查後，上週在奧克蘭西部和南部的兩棟住宅逮捕了涉案嫌犯，分別為39歲台籍男子余求潭和27歲中國籍男子孫林莫（Linmo Sun）。

4日下午出庭時，因孫男不諳英文，須等候中文翻譯。不過兩人都透過律師要求，希望相關新聞能隱藏他們的姓名，孫男律師主張此案消息會影響家人的生意，余男則稱怕驚動在家鄉的祖母及外婆，不過法官並沒有同意這項請求。

目前兩人均表示不認罪，因此還需繼續還押等待下次出庭。海關調查經理布魯斯說，「本次是近年來最大宗的毒品案之一。在過去一年中就有超過343公斤毒品試圖滲入紐西蘭，在全球化時代，傳統的疆界毫無意義，大部分都是從中南美洲經加拿大，然後進入大洋洲。」