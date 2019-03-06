和韓國瑜拚到底！陳吉仲赴日賣香蕉　簽下3年4.3億外銷合約

▲陳吉仲表示，出口量較以前多好幾倍，背後有許多工作，農委會會全力支持。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

記者許展溢／台北報導

農委會今（6日）在日本舉行「弘運貿易有限公司與日本Wismettac」簽下3年總採購量9000公噸，總價值4.3億元的香蕉外銷合約活動。農委會主委陳吉仲在臉書上表示，非常高興可以見證雙方簽訂合約，尤其該出口量較以前多好幾倍，背後有許多工作，農委會會全力支持。

陳吉仲在臉書發文指出，Wismettac公司是一間跨國貿易集團公司，在全球有48個據點，去年營業額高達1822億日圓，供應通路包括批發市場、超市超商零售通路、連鎖餐飲、食品加工廠等等，光是去年一年，該公司就採購了超過1500萬美元的台灣農產品，行銷到美國、加拿大、澳洲、荷蘭、科威特、阿聯酋等國。

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▲陳吉仲表示，已邀請辻川加入農委會成立的「農產品外銷整合平台」。（圖／翻攝農委會臉書專頁直播畫面）

陳吉仲說，能見證Wismettac社長辻川，和弘運負責人郭文明簽定香蕉合約很高興，尤其去年一整年香蕉出口量才1750公噸，現在出口數量多出好幾倍，又能跟國際級公司擴大合作，讓台灣農民所生產最優質的農產品能夠走向世界，這背後有許多工作要做，農委會會全力支持。

陳吉仲表示，後續也進一步邀請辻川加入農委會成立的「農產品外銷整合平台」，辻川也當場答應，之後又繼續洽談擴大採購其他台灣農產品，包括鳳梨、芒果、蜜棗、高麗菜、大白菜、紅蘿蔔、洋蔥等，預計今年11月蜜棗和高麗菜就可以加強外銷日本。

今年2月底高雄市長韓國瑜也出訪新加坡，和當地2間連鎖超市簽下3年共逾1億元訂單，當時陳吉仲對此表示，那是「既有的通路」，讓韓國瑜聽了超不爽反批「沒水準」，但現在在農委會和韓國瑜各自努力，力拼台灣農產品出口，也讓不少人笑說確實是「貨賣得出去，發大財了 」。