陳吉仲不只賣出近5億香蕉　到東京2天再賣台灣水產18億

▲農委會主委陳吉仲說，這次東京國際食品展台灣參展水產業者共20家。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲5日至7日帶隊前往日本參加東京國際食品展，今（7日）前往展場為該會籌組的「台灣農產館」為參展廠商加油打氣，見證參展台灣水產業者與日本通路業者簽署採購合約儀式。陳吉仲說，已爭取到新台幣18億元的訂單，耀眼的成績令人振奮。

陳吉仲昨（6日）見證「弘運貿易有限公司與Wismettac」雙方簽下香蕉3年9000公噸，總值達4.3億的合約，及台農發與日本船昌商事株式會社簽屬MOU，預計今年要再出口1000公噸的台灣香蕉。陳吉仲指出，這次東京食品展參展的台灣水產業者共20家，在開展後的2天內已經爭取到6000萬美元（約新台幣18億元）訂單，而蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受日本與各國消費者的喜愛。

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▲陳吉仲這2天見證台灣水產公司跟日本廠商簽下18億訂單。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，日本長久以來都是台灣最友好的貿易夥伴，台灣水產品向來以高品質著稱，深受日本消費者的歡迎，這2天見證台灣文鯕水產公司執行長陳文教與日本UTIC社長今野良宏簽訂「鮪魚及其加工品採購訂單」、台灣宏益冷凍公司董事長蔡秋棠則與日本Ras Super Fries公司社長田本義紀簽署「台灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書」。

農委會表示，我國去年水產品輸日數量超過8萬公噸，金額為5億5751萬美元（約新台幣167.7億元），主要為鮪魚、旗魚、秋刀魚，以及養殖的鰻魚、台灣鯛、鱸魚、石斑魚等。陳吉仲說，這次東京國際食品展台灣參展水產業者共20家，展出鮪旗魚、石斑魚、鰻魚、鱸魚、台灣鯛、烏魚子等冷凍水產及加工品，非常振奮在這次參展能取得好成績。