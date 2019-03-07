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韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

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▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

天使心家族社會福利基金會在高雄市政府四維中心中庭舉辦《336天使好久不見記者會》，高雄市長韓國瑜突然現身在記者會現場，讓原本在台上講述自己初次跟天使相遇的執行長林照程感動落淚，韓國瑜不但跟愛奇兒以及他們的家屬合照，還特別強調「一手拚經濟，一手做公益」，讓林照程直呼市長真是太暖心。

天使心家族基金會林照程在舞台回憶自己小時候，在回家的時候看到有一名女孩子被綁在椅子上，當時覺得她很可憐，長大後才知道應該就是個「愛奇兒」，才講到一半，韓國瑜在大批媒體的簇擁下來到現場，讓林感動落淚，還一度差點講不下去。林事後接受後媒體採訪的時候表示滿感動的：「他（指韓國瑜）真的很忙，早上他就三個行程，但是他新的真誠是可以讓我們感受到，第一次拜訪的時候就說，一手公益、一手經濟」，林照程說韓國瑜有滿足他們「期待被友好的感受」。

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▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 執行長林照程為韓國瑜別上「友好天使」徽章 。（圖／記者賴君欣攝）

不過林照程自己家裡頭也有愛奇兒，所以感受特別強烈，因為小孩子期待正常，但是事與願違，所以這種痛是家長心中永遠的痛，就如同韓國瑜講得這種痛是沒有止境；林照程表示，曾經聽過很多家長熬不下去就發生了悲劇，所以能不能讓負面變成正面，就在這樣的想法下才成立了天使心基金會，往「父母要先走出來，孩子才有希望」的方向走，進而才有了《336天使好久不見活動》，讓家有愛奇兒的家長們願意把孩子們推出來，讓大家有相同經驗的可以互吐苦水、取暖，也讓社會能夠給予愛奇兒跟家屬們溫暖。

▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

所以天使心家族社會福利基金會也要號召台灣5萬個友好天使一起加入，協助讓愛奇兒家庭得以喘息，歡迎大家來參加3月16日下午在台北、桃園、台中、台南、高雄舉辦的336愛奇兒家庭日活動，並且在活動現場索取友好天使徽章，用行動展現對愛奇兒家庭的友好。

▲ 行程滿檔的韓國瑜市長突然現身《336天使好久不見》記者會，讓執行長林照程感動落淚 。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 紅色徽章代表是「友好天使」徽章。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：韓國瑜,天使心,336,愛奇兒,家庭日,暖新聞

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