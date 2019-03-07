王浩宇PO聚餐照質問韓國瑜　孫大千：是要他承認什麼？

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）



政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前爆料高雄市長韓國瑜於擔任北農總經理時，「365天有300天都在喝酒」，7日他再度出招，於臉書公布一系列韓國瑜於餐廳用餐的照片，並要求韓國瑜公布與會人員名單。根據《ETtoday》獨家掌握訊息，這些人就是大陸獨家授權代表採買機構「國台網」的工作人員。對此，前立委孫大千7日也於臉書反嗆王浩宇，是要韓國瑜承認什麼事情？

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）



孫大千質疑，韓國瑜與國台網的工作人員聚餐，究竟有沒有違反台灣的法律？且身為高雄市長，為了協助高雄農漁民將貨順利賣出去，因此和國台網的工作人員應酬哪裡有錯？

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）



孫大千表示，韓國瑜在參選高雄市長時，就已經明白表態支持「九二共識」，不知道王浩宇在大驚小怪什麼，而在應酬的場合上手拿一杯紅酒增該也是再正常不過，況且，韓國瑜看起來也沒有「喝醉」。

孫大千還嗆說，難道現在桃園市長鄭文燦也有在做業配嗎？不然為什麼每一次都要藉由批評韓國瑜，來捧高鄭文燦呢？

▼王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

