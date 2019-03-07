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回擊王浩宇！游淑慧貼4張鄭文燦聚餐照：好驚人的佛地魔理論？

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▲▼王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前在政論節目及臉書上爆料，韓國瑜過去在北農時期幾乎天天喝酒，7日又貼出韓國瑜在一郎餐廳用餐的4張照片，直批「不公布你不會承認是不是？」對此，國民黨台北市議員游淑慧貼出好幾張前北農總經理吳音寧、桃園市長鄭文燦舉酒杯的照片，回嗆「要承認啥？北農總經理之日常？鄭文燦千杯不醉之日常？」

王浩宇近日發文矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝，中午通常在北農的餐廳與農會總幹事等人交際，每天中午還沒到就可以看到酒醉的韓國瑜，龜息到下午3、4點起床才開始辦公。這一番爆料也引發熱議，不少網友紛紛在他臉書上質疑真實性，並要他提出實質的證據。

王浩宇7日進一步貼出4張韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」照片中可以看到韓國瑜手拿著紅酒言歡、低頭燦笑，再度引起網友一番討論。

至於這些人的身分？王浩宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這些人就是「國台網」的工作人員，從該公司網頁上介紹寫著「台北中央市場（果菜公司）在大陸的獨家授權代表，是集台灣千萬生產安全農產品商家由台北中央市場通往北京中央市場最正規的唯一渠道」。

針對王浩宇貼出的照片，游淑慧立刻在臉書上貼出4張吳音寧、4張鄭文燦聚餐的照片，直批「要承認啥？北農總經理之日常？鄭文燦千杯不醉之日常？幾張餐會的照片，就等於天天喝酒？大概各方熱線還不夠吧！」

游淑慧酸說，這幾張照片是她隨手Google的「驚人證據」，「拿著酒杯是應酬之日常，拿著酒杯和天天喝醉、和喝酒喝到身體不好、和中午喝爛醉不能上班……好驚人的佛地魔理論。有本事就請出示300天「中午喝醉」之照片佐證！因為韓國瑜是民進黨剋星？所以佛地魔要除之而後快？」

▼游淑慧回嗆王浩宇。（圖／翻攝自游淑慧 港湖加游臉書粉專）

▲▼游淑慧回嗆王浩宇。（圖／翻攝自游淑慧 港湖加游臉書粉專）

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關鍵字：游淑慧,王浩宇,韓國瑜,鄭文燦,吳音寧,喝酒

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