王浩宇PO一郎餐廳喝酒照嗆問「他們是誰？」　韓國瑜：清者自清

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地方中心／高雄報導

綠黨桃園市議員王浩宇7日公布高雄市長韓國瑜跟一群人在一郎餐廳用餐照片，並表示這些人就是「國台網」的工作人員，再度引起關注。對此，韓國瑜下午出席活動時回應，沒看到照片不清楚，國台網是民間協會，是為了要賣蔬菜水果，是台灣人組織的，「不需要他們講什麼，我就要跟著跳舞，他指揮什麼就唱什麼歌，清者自清，濁者自濁」。

▲韓國瑜7日下午回應王浩宇PO餐廳喝酒照一事。（圖／記者賴君欣攝，下同）

王浩宇7日貼出韓國瑜在一郎餐廳的照片，並說「是不公布你不會承認是不是？要不要順便公布一下，跟你吃飯的這些人，他們是誰啊？來自哪裡？」從王浩宇所公布的照片中可以看到韓國瑜手拿著紅酒言歡、低頭燦笑。

針對此風波，韓國瑜表示，「國台網是個民間協會，要賣蔬菜水果到大陸，是兩、三個台灣人組織，名稱叫國台網，我沒看到照片、不清楚，在北農接待單位非常多，不需要他們講什麼，我就要跟著跳舞，他指揮什麼就唱什麼歌，清者自清，濁者自濁，人事處長可以說明我上班狀況。」

另外，王浩宇近日發文矛頭都指向韓國瑜，更在其中一篇文中指控韓國瑜在台北農產運銷公司任職總經理時，幾乎天天喝酒，365天中有300天都在喝。但他後來也在臉書PO文則是解釋「但這樣喝對身體確實不好，我想未來的韓市長不應該繼續這樣，相信他自己也知道，如果還想往上爬，就應該要戒酒了」，並提到辦公室被韓粉打爆了，想拜託韓粉們先冷靜，其實新聞並沒有辦法完整的表達出他的發言內容。

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