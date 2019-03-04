Q版阿滴！4歲弟自學2000英單　拍片授「超強秘訣」網：果然是別人小孩…

<br>

記者朱世凱／綜合報導

「嗨！小夥伴們，很高興見到你！我是Eric！」大陸4歲小男童教授英文的影片近日在微博竄紅，因為他小小年紀就已經記得近2000個英文單字，還能口音純正地說出流利對話，讓網友相當佩服。男童的媽媽說，兒子從2歲開始就自學英文，主要利用兒歌的方式學習，「英語學習不需死背硬記」，只要融會貫通就好。

▼4歲的言言已經可以靈活運用2000英文單字。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，男孩的綽號叫言言，他在3歲半的時候就已經記得1000個單字，如今可以拼出2000個單字。言言主要透過APP裡的英文兒歌啟蒙，藉著「英語融入生活」的方式，順其自然地記住並且靈活運用。有網友猜測，孩子的爸媽可能是外國人，才會有這樣的能力。

▼言言拍影片教英文就像Youtuber阿滴，十分可愛。（圖／翻攝自看看新聞）

不過言言媽媽說，她與丈夫都是百分之百的大陸人，絕對沒有到外國留學過。許多人知道後便更想了解「如何提升自己英文能力」，言言媽媽回答，兒子過去一直都是自主學習，平日都是聽手機應用程式內的英文歌。「兒子大約在兩歲的時候便將學習當成樂趣，我認為拍影片教授英文能讓兒子更有自信。」

她也建議，父母每天應該盡量抽出1小時的時間好好陪伴子女，一起學習是十分重要的過程。網友看完表示，「比起言言的英文能力，我更驚訝媽媽正確的教育理念」、「有的小孩天生確實對語言敏感，佩服」、「爸爸媽媽可能英語本來就很棒」、「這種孩子通常中文就不好」、「別人家的孩子果然不會讓我失望」。

▼言言靠玩遊戲聽音樂的方式學習英文。（圖／翻攝自看看新聞）