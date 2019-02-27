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過冬吃太多！德國胖鼠卡人孔蓋洞「各種拔不出」　消防隊總動員拯救

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／Ratte steckt im Gulli fest）

▲胖鼠卡洞內。（圖／翻攝自YouTube／Ratte steckt im Gulli fest

 國際中心／綜合報導

德國本斯海姆鎮（Bensheim）的消防隊日前接到一則通報，一隻身形過胖的老鼠被卡在一個人孔蓋的洞洞當中，隨後緊急出動人員將蓋子抬起，以便拯救這隻可憐的老鼠；最後老鼠順利逃脫，並自行返回下水道，而對於許多人疑惑「為何要救這隻大家急於撲滅的動物」，動物救助者麥可（Michael Sehr）則稱，不管老鼠是人們有多憎恨的動物，都應該要被尊重對待。

根據《BBC》報導，德國消防隊在24日時接獲一通報案，有人表示一隻胖老鼠因為太肥了，無法穿過人孔蓋的洞洞，卡在中間動彈不得；當地專業動物救助者麥可跟消防人員緊急出動，前往事發地點拯救這隻小老鼠。

一群人聯合將人孔蓋抬起並用東西隻撐住，而麥可則是找尋各種能夠讓小老鼠自行脫逃的方法，最後老鼠成功的離開人孔蓋並返回地下水道。這場救援雖稱不上大，但是動用了許多人力跟資源，也讓很多人懷疑指為什麼要付出如此多的努力，來去救一隻對人類有害的老鼠。

麥可說，這隻老鼠可能是因為過冬後變得太胖，導致臀部卡在洞裡無法動彈，即使老鼠是被大家憎恨的動物，也應該值得受到尊重；在救援行動結束之後，他也收到了一張由發現這隻老鼠困境的小女孩，親筆手繪老鼠的卡片，讓他感到十分溫暖。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：老鼠,人孔蓋,,卡住,德國

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