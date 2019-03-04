推銷農漁產品被批　謝龍介：請民進黨公布具體成績再來說嘴

▲謝龍介對自己提出來的政見，能接受別人的批評，這是未來做立委應具備的態度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨台南市黨部與無黨籍陳筱諭提出質疑，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞表示，貨出的去，人進的來，台南全力拚經濟，呼籲少一點政治，多一點拼經濟的動能，民主要有品質，選舉也要有格調，不幫忙也不要講風涼話。

黃淑貞說，台南第二選區被視為「綠到出汁」，謝龍介以同理心號召鄉親一起拚經濟，更以用行動展現打通路的決心，獲得不少民眾的支持與肯定。謝龍介對自己提出來的政見，能接受別人的批評，這是未來做立委應具備的態度，但呼籲大綠、小綠提出批判前，多做功課，誰的政見有料，誰又滿嘴空頭支票，相信選民心中會有一把尺。

黃淑貞表示，長期在台南執政的民進黨、與自產自銷麻豆文旦有10年經驗的陳筱諭，這段期間除不斷唱衰與批判外，並沒有絲毫反省。與其大綠、小綠卯起勁圍攻謝龍介，倒不如多用點心，幫農、漁民打通路，幫勞工、攤販拚經濟，只要有心大家都能做得到。補選已進入關鍵時刻，謝龍介除把握機會向鄉親報告理念外，也開始已行動實踐全力拼經濟的承諾，黃淑貞呼籲選民一定要出來投票，3月16日支持謝龍介進立法院，照顧大家、為大家發聲。