賣100個貨櫃的文旦柚？　陳筱諭向謝龍介下戰帖

▲台南立委補選候選人陳筱諭，公開向謝龍介下戰帖，在代天府五王廟辯論，針對「找盤商和麻豆柚農簽約賣文旦柚會發大財」議題進行辯論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南立委補選候選人陳筱諭，對於謝龍介一再上電視，說要找盤商到五王廟簽約要幫麻豆柚農賣100個貨櫃的文旦柚，陳筱諭4日公開向謝龍介下戰帖，在代天府五王廟辯論，針對「找盤商和麻豆柚農簽約賣文旦柚會發大財」議題進行辯論。

陳筱諭4日與數十名麻豆柚農上午齊聚代天府五王廟前共同召開記者會，她表示，「龍介阿北」說3月8日要找盤商到五王廟簽約，要幫麻豆柚農賣100個貨櫃的文旦柚，她說100個貨櫃，以較小的20尺櫃來算，每櫃最多裝2萬到2.8萬公斤，100個貨櫃就要帶走280萬公斤的文旦，麻豆一年的文旦總產量也才2200萬公斤，經過分級分類後，總量更少，麻豆柚農只有少數幾個人每年可以產出10萬斤柚子，要簽訂如此大量的合約，怎麼可能没有柚農知道這件事？



陳筱諭質疑，謝龍介這套話術意圖很明顯，分明故意炒作選舉，騙選票！她強調，麻豆文旦8成是產地自銷，都有自己的客戶，請龍介阿北不要演戲給五王爺看，不要消費五王爺，更不要再愚弄農民，五王會生氣喔。

自產自銷麻豆文旦已有10年經驗的陳筱諭說，柚農如果賣給盤商，自己的客戶就會斷缐，以後只能賣給盤商，價格就會被盤商控制，如果1丶2年後盤商不收購了，原本的客戶也不見了，到時候就真的滯銷丶價格崩盤，拜託龍介阿北不要害麻豆䄂農。

陳筱諭表示，農產品滯銷丶崩盤的原因，在於產銷失衡，因為農民資訊不足，常常種植過量，所以要做的是源頭管理，告訴農民現正可以種什麼，不要種什麼農作物，才不會生產過剩，另外要建立冷藏加工食品廠，調節生產過剩的農產品，最後再建立優質農業品牌，辦理農特產品行銷展，打開行銷管道。

陳筱諭強調，協助農民不但要有長遠的計劃，還要能嚴格落實執行，才真正對農民有助益，不是找盤商就能解決產銷失衡問題，台灣盤商非常多，常有惡劣盤商剝削農民，令人痛惡。「龍介仙」住在市區，農業應該是外行，這也不能怪他，畢竟隔行如隔山。