謝龍介農政訂單拼產銷　李退之轟：收割拼選舉

▲前農委會副主委李退之等人說，台灣的農產品外銷是逐年屢創新高，這些成績是所有農民、農政單位及各農產系統大家努力的結果，絕非謝龍介所說全是自己的功勞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前農委會副主委李退之指出，國民黨謝龍介屢屢以自己賣了幾公噸的水果作為推銷自己的政見，卻從未說明是誰買的？賣到何處？更未提出過任何農業產銷的具體策略與政策？事實上台灣的農產品外銷是逐年屢創新高，這些成績是所有農民、農政單位及各農產系統大家努力的結果，絕非謝龍介所說全是自己的功勞。





李退之說，回顧2018年我國農產品外銷金額達到54.7億美元，創下過去20年來的新高，其中水果外銷1.3億美元，較2017年相比成長近3成，此外為了建立外銷品牌形象及曝光度，農委會去年續推動TGA「品牌好農、行銷台灣」品牌輔導工作，補助國內縣市政府、公（協）會及農民團體，配合外貿協會赴日本、美國、香港、中國、加拿大、中東及新南向國家參加食品展及國際專展31場次；另在日、韓、星、馬、及美國、中國舉辦「台灣蔬果節」；配合貿協、各縣市政府及農民團體赴海外進行農產品宣傳活動，並推動香港農產品海外據點計畫、跨境電商計畫推動港澳、星馬、日本等海外新零售市場模式等，這些努力讓2018年臺灣農產品外銷日、韓金額成長6％，出口到新加坡、馬來西亞金額也超過17％。同時媒合業者與農民契作契銷設置外銷供果園及蔬果集團產區計14642公頃。

李退之強調，我國和中國大陸的農產品貿易起源自阿扁總統的小三通，但是出口金額在馬總統執政後期卻開始衰退，一直到小英總統就職後才回溫並屢創歷史新高。這是全體農民、研究人員和農政單位努力的結果。很歡迎不分朝野大家一起來賣台灣農產品，不分是賺美金、日幣、還是人民幣。但是農民需要穩定且持久的市場與策略，需要的是正常穩定的交易秩序，不要像是一日善事的短期政治單。



民進黨黨部執行長蔡麗青也秀出謝龍介的直播影片踢爆牛皮，謝龍介議員3月1日早上在善化市場開直播宣稱賣了20萬顆的虱目魚丸，晚上在政論節目上就變成了40萬顆，隔天3月2日在玉井市場增加到50萬顆。這樣一日三市，能不能請謝龍介議員確定數量再來說嘴？況且賣了這麼多顆魚丸卻從未見過謝龍介所說的通路、盤商出現。希望謝龍介議員不要空口嚼舌，好好扮演好市議員的角色，不要忘了北區中西區投給你的2萬3千多的市民，不要來收割各單位及農民努力的成果！



最後眾人在高喊「國文農政產值加倍」的口號聲中，開動收割機，碾碎國民黨與中國的「政治訂單」、買辦及假契作。