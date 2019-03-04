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民進黨內部民調「綠營回流」　南市黨部：郭國文穩健取得上風

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▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青說，據民進黨中央內部民調顯示，此次台南第二選區立委補選，郭國文穩健取得上風。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨台南市黨部執行長蔡麗青說，據民進黨中央內部民調顯示，此次台南第二選區立委補選，郭國文穩健取得上風。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

此次台南市立委補選，投票率將是決勝關鍵，據民調顯示支持郭國文的選民投票意願，高於謝龍介超過一成，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青說，據民進黨中央內部民調顯示，此次台南第二選區立委補選呈現藍綠纏鬥的態勢，民調數據呈現麻花式交纏，但民調也顯示，綠營選民出現回流跡象，郭國文穩健取得上風。

蔡麗青說，民進黨內分析綠營選民回流原因，主要分為三點。第一，賴清德前院長進行苦行僧式的拜票，甚至扭傷腳也要堅持繼續拜票行程，使得地方基層大受感動，願意再一次相信民進黨。第二，在民進黨主席卓榮泰的支持下，黨內不分派系大團結進行輔選，連日來不斷有重量級人物前來為郭國文輔選，包括黃國書立委、管碧玲立委、劉世芳立委甚至是原本曾是競爭對手的李俊毅委員，選民感受到黨內大團結氛圍，提高投票意願。第三個重要原因是陳水扁前總統的中立化，陳前總統也深知此戰對台灣未來的重要性，本土勢力在此重要時刻決不能分裂，使得親痛仇快。綜合以上三點，綠營選民開始擺脫之前低迷的士氣，投票意願提高，讓郭國文逐漸取得上風。

蔡麗青指出，根據民調數據結果，在選民投票意願上，郭國文比謝龍介高出一成，而其他參選者只剩下個位數。蔡麗青說，分析謝龍介的民調數據，是在中間選民這一塊嚴重流失，分析其原因，在於謝龍介捲入國民黨初選內鬥紛爭，由於謝大力吹捧韓國瑜的結果，使得謝龍介流失國民黨內本土派選民的支持，造成不可逆的傷害。

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關鍵字：綠營,回流,民進黨,郭國文,上風

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