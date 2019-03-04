農銷成長非一人之功！郭國文提數據說分明

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台南市第二選區立委補選將至，候選人間的攻防也日趨白熱化，國民黨立委補選候選人謝龍介，強打自己外銷幾公噸的水果作為宣傳主軸，但民進黨立委補選候選人郭國文卻提出質疑，外銷成績是所有農民、農政單位及各農產系統大家努力的結果，絕非單一人士所為。郭國文更質疑，謝龍介從未提出過任何農業產銷的具體策略與政策，也未說明外銷去處，怎能說是自己功勞。

郭國文指出，2018年農產品外銷金額達到54.7億美元，創下過去20年來的新高，其中水果外銷1.3億美元，較2017年相比成長近3成，同時農委會繼續續推動TGA「品牌好農、行銷臺灣」品牌輔導工作，也配合外貿協會赴多國舉辦「臺灣蔬果節」，種種措施才讓2018年臺灣農產品外銷日、韓金額成長6%，出口到新加坡、馬來西亞金額也超過17%。同時媒合業者與農民契作契銷設置外銷供果園及蔬果集團產區計14,642公頃。

面對謝龍介頻頻大動作宣傳，民進黨籍人士也炮火全開，前農委會副主委李退之強調，出口金額在蔡英文總統任內屢創歷史新高，農民需要的是穩定且持久的市場、策略與正常穩定的交易秩序，絕非政治口水。

民進黨黨部執行長蔡麗青也調侃，謝龍介3/1早上在善化市場開直播宣稱賣了20萬顆的虱目魚丸，晚上在政論節目上就變成了40萬顆，隔天3/2在玉井市場增加到50萬顆，要不要先確認數量再來公布？