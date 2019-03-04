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神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜從馬來西亞、新加坡回來後，神隱超過三天，中間的相關行程通通都取消，因此遭人懷疑是不是健康亮紅燈。對此，韓國瑜3日先是在臉書發文撇清感冒，而他4日早上出現在市府時，氣色看起來相當不錯，還和現場的人「嗨」了一聲，而稍早還對大家說：「你看我脣紅齒白嘛！」用幽默的言語和實際行動破除生病傳言。

▲▼ 破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白 。（圖／記者賴軍欣攝）

▲韓國瑜否認生病，聲稱自己脣紅齒白。（圖／記者賴軍欣攝，下同）

韓國瑜自新、馬之行回來後，整整神隱了3天，不免讓外界擔憂他的身體狀況亮紅燈。對此，韓國瑜3日先是在臉書發文澄清，「我並沒有感冒。本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉。」此外，他也於4日早上出現在市府，且面色看起來相當紅潤，還頗有朝氣的和大家說「嗨」，隨後又說：「你看我脣紅齒白嘛！」。

▲▼ 破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白 。（圖／記者賴軍欣攝）

韓國瑜從新、馬之行後神隱3天，卻也因此被懷疑身體不健康，而他3日在臉書發文澄清，自己根本沒感冒，而他還幽默表示，「不要忘了我可是每天都有穿襪子睡覺的養生達人，但是新馬行程的確很緊湊，確實有補練一下龜息大法」而他於4日早上公開露面，休養了3天後面色紅潤，看起來已經養足了精神。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,神隱,脣紅齒白

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