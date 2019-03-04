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獨／高雄在地「老師傅」打造戰袍　韓國瑜再追訂「土包子西裝」

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▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜穿高雄在地訂製廠製作的西裝出訪新加坡、馬來西亞。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國瑜市長前往新馬拚訂單，不過在國內一向只穿藍襯衫的韓國瑜，在出訪新加坡、馬來西亞之前特別訂製了一件西裝，這件西裝還被訂製廠老闆說是「土包子西裝」，不過這件西裝似乎讓韓國瑜相當滿意，不但整個行程都有穿，甚至一回到高雄後，立刻請人打電話給訂製廠，說要再訂製一件，準備在出訪美國時穿。

韓國瑜這次出訪前，在桃園機場就被記者詢問怎麼會穿西裝，當時他開玩笑說自己是天生麗質，只是平常不穿，別以為他是土包子；當時記者還採訪過訂製這件西裝的訂製廠老闆王菘竹表示，有特別為韓國瑜的西裝選擇藏青藍色系，還把這件西裝取名為「土包子西裝」。

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜穿高雄在地訂製廠製作的西裝出訪新馬。（圖／高雄市政府提供）

高雄在地西服廠「Santini suit」的老闆王崧竹也強調，幫韓國瑜訂製的西裝當中，有加入了一些巧思，像是「他本人常因為聳肩，會做一個拱手的動作，所以在版型上頭的調整，第一就是讓他好活動，而且市長為了接見外賓或是選舉造勢場合，或有一些握手或抬手動作，衣服若太合身，會影響到他本身西裝的機能性，所以在版型上有調整」。

不只是這樣，王菘竹也意外透露自己有提供西裝「使用須知」給韓國瑜，這張須知上頭就寫了像是「領帶長度是在皮帶的上緣」，「保留最後一粒扣子永遠不扣」，另外還有提醒要使用「口袋巾」，這件事王菘竹非常重視，「口袋巾可以增加西裝的細節度，可以讓人看起來更紳士、更優雅，同時也會有種幹練的氣質」；王菘竹也說，一開始都沒有看到韓國瑜使用口袋巾，之後來到新加坡的時候才開始用，覺得韓國瑜終於有把他的叮嚀聽下去，真得很開心。

▲韓國瑜為赴美，請高雄在地西服「銘鷹西服訂製廠」趕製第二件戰袍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜為赴美，請高雄在地西服「銘鷹西服訂製廠」趕製第二件戰袍 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜似乎穿出了心得，所以回來之後立刻請人打電話給訂製廠老闆，請他再做一件戰袍，不過市長這次依舊還是行程滿檔，沒有時間套量，所以就全權委託老闆選擇色系、布料材質以及整體設計。王菘竹說，能夠讓韓國瑜滿意的關鍵，就是訂製場當中有一個專業「老師傅」團隊，每個老師傅幾乎把人生歲月都貢獻在這間訂製廠，都已經有超過四十年以上的經驗，在王菘竹眼中，幾乎都是西服訂製界的國寶級人物。

目前初步了解，這件西服主要是要提供給韓國瑜前往美國出訪時替換，面對市長的肯定，王菘竹謙虛的說：「感謝市長肯定，也希望服務好每一個客人，希望每個客人都會向韓市長一樣，穿我們家的西裝都能穿出屬於自己的自信。」

▲韓國瑜為赴美，請高雄在地西服「銘鷹西服訂製廠」趕製第二件戰袍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「銘鷹西服訂製廠」老闆王菘竹還給韓國瑜「穿西裝須知」提醒 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,西服,銘鷹,新馬,高雄市長,出訪,美國,哈佛

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