下面氣不通！硬逼準新娘做10分鐘　神棍「強摸下體」噁喊：妳性需求很大

▲神棍居然誆稱「氣不通」企圖性侵女信徒。（圖／示意圖，無關本案／記者張一中攝）

地方中心／桃園報導

一名女信徒小花（化名）因未婚夫住院開刀、諸事不順，認識了家中開設神壇的石姓神棍，沒想到卻遭對方以卡到陰、看風水等理由揉胸、摸下體，甚至誆騙她「妳下面氣不通，如果讓我做10分鐘，氣就通了」、「妳性需求很大」等語。對此，苗栗地院依法判石男應賠償小花100萬的精神撫慰金。

判決指出，小花日前因為睡眠上的困擾，而在朋友介紹下找上石男問事，後來她又因未婚夫生病，需要進行手術治療感到心情低落，因此發文抒發心情，結果被石男傳訊告知「這是卡到陰」需要快點解決，否則會更嚴重；半信半疑的她即刻到神壇尋求協助，未料竟得到「性生活不協調」的詭異答案。

石男事後以要看風水、消災解厄為由前往住處，假借要用毛筆在背上畫符咒趁機拉扯內衣，見女方強烈抵抗還出言威脅，「這是對神明的降駕不尊重，妳下面氣不通，如果讓我做10分鐘，氣就通了。」之後強行強吻、撫摸小花背部，過程中不僅大言不慚恐嚇，「你未婚夫住院，都是因為X你的原因。」甚至將手伸到對方內衣褲裡摸胸、摸下體還說：「性需求很大」，幸好小花全程緊緊夾著雙腿，才沒被性侵得逞。

小花事後不甘受辱提告，而石男在法庭上否認犯行辯稱，當天確實有前往小花的住處，但絕對沒有做出掀內衣、親吻胸部等舉動，1萬元也是先前就說好的結婚禮金，並非封口費。對此，法官不採信其說詞，依強制性交未遂罪判石男2年徒刑；民事部分則須賠償小花100萬元。

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