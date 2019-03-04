獨／韓天首件手工製作「戰袍」亮相　前胸口有「小心機」

記者吳奕靖／高雄報導

《ETtoday新聞雲》記者曾獨家報導，高雄市長韓國瑜的小兒子韓天為了學校表演，母親李佳芬特別帶他到高雄製作手工西裝，現在經過一個月的手工製作後，這件訂製廠老闆口中的「戰袍」完工曝光，灰色系的衣料，看起來相當中規中矩，不過訂製廠老闆透露，胸襯的部分就加強立體度，讓韓天穿起來會更立挺。

▲韓天首件手工戰袍為深灰色，設計中規中矩，但是胸口有「小心機」 。（圖／記者吳奕靖攝）

就算在228連假的最後一天，訂製廠老闆王菘竹還是在工廠內趕工，因為接獲通知希望西裝能夠早點拿到，所以老闆在假日期間也來做最後的完工，拿著熨斗燙趁，就是要拉出袖長的線條，每一個環節在老闆眼中都是相當重要，韓天的西裝是由李佳芬親自帶來套量，這件西服是採用灰色系，看起來就相當穩重，而設計也屬於「中規中矩」。

▲韓天首件手工戰袍為深灰色，訂製廠老闆仔細確認燙熨有將衣服線條拉出來 。（圖／記者吳奕靖攝）

老闆說由於韓天個性較為內向，所以設計方向大都是由李佳芳來決定，採較為中規中矩的設計，但也從這樣的設計小細節當中，可見李佳芬對兒子的外表要求還是很嚴格，並沒有讓他太標新立異。

訂製廠老闆說，韓天的西裝是花了一個月的時間來訂製，在胸口的部分有加強，王菘竹表示：「就如同電視上看到，韓天的體型比較偏瘦，我們主要是加強說前胸，胸襯的部分作出這樣個立體度，穿起來的話胸部會看起來比較厚實」。至於訂製這件西服的用意，老闆表示不方便透露，不過據記者先前掌握到的消息，應該是韓天在學校有公開演出，所以才特別訂製一件，因為之前在韓國瑜就職典禮出席的那一件西裝，似乎並不太適合。

▲韓天首件手工戰袍為深灰色，訂製廠老闆假日來進行最後收尾動作 。（圖／記者吳奕靖攝）