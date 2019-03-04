雲端最前線／台灣燈會屏東等了30年 潘孟安網路聲量暴漲

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在屏東大鵬灣舉行的2019年台灣燈會3日晚間閉幕，從試營運到閉幕共17天，創下1339萬參觀人次，被喻為「史上最美台灣燈會」，大家都讚不絕口。而屏東縣長潘孟安的人氣更是一路攀升，在「FB專頁儀表板」統計中，潘孟安的討論數狂升至僅次於柯文哲的政治人物類第二名，總統蔡英文及高雄市長韓國瑜都遠遠不如，儼然成為綠營人氣王。《雲端最前線》4日邀請立法委員蔡易餘、高雄市議員黃紹庭、資深媒體人陳揮文、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討政治人物的網路聲量漲跌。

在屏東大鵬灣舉行的2019年台灣燈會3日晚間閉幕，從試營運到閉幕共17天，創下1339萬參觀人次，被喻為「史上最美台灣燈會」，大家都讚不絕口。而屏東縣長潘孟安的人氣更是一路攀升，在「FB專頁儀表板」統計中，潘孟安的討論數狂升至僅次於柯文哲的政治人物類第二名，總統蔡英文及高雄市長韓國瑜都遠遠不如，儼然成為綠營人氣王。

▲「我屏東我驕傲！」台灣燈會閉幕 潘孟安：感性致謝所有幕後英雄。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據「FB專頁儀表板」分析數據顯示，在政治人物排行榜上，臉書粉絲團談論人數「人氣王」，近期都是一日雙城的台北市長柯文哲，但驚人的是，屏東縣長潘孟安雖然沒有特別行程，卻因為台灣燈會的好評，人氣從2月19日燈會舉辦前一路攀升，上升幅度超過45%，居所有政治人物之冠。根據這份大數據統計，潘孟安在燈會前2月18日的臉書談論數僅56154人次，3日燈會閉幕已經高達258622人次，遠高於第三名的總統蔡英文及高雄市長韓國瑜等人，可見「燈流」成功的強大魅力。

屏東一名政界評論員分析，潘孟安這次能夠人氣大幅提昇，除了燈會超級成功，面對爆滿人潮衍生的接駁問題，屢次直播低姿態道歉，隔日就展現高效率改善，做事不作秀的態度，完全不同於民眾厭惡的「打嘴砲」政客，人氣因而順勢飆升，他如能持續勤政珍惜羽毛，將是綠營不可忽視的明日之星。

▼屏東縣長潘孟安。（圖／記者曹悅華攝）

另外，國民黨在九合一選舉大勝後，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。國民黨定調總統初選方案，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。而黨主席吳敦義日前拋出黨內初選不排除第二階段徵召可能，然而目前各方民調顯示，高雄市長韓國瑜是藍營內部總統民調最高者，但礙於才剛就職市長2個月，現實上恐將是「不會也不能」參與總統初選。因此，所謂「二階段初選」，無疑是創造彈性，替韓國瑜開啟一扇2020的機會之窗。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

對此宣布參選的前立法院長王金平表示，若機制不公則參選到底。朱立倫則認為把二階段初選當成自己最大的激勵，所以會全力以赴，初選階段就會展現實力。《雲端最前線》4日邀請立法委員蔡易餘、高雄市議員黃紹庭、資深媒體人陳揮文、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討政治人物的網路聲量漲跌。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。