韓國瑜出訪星馬官式拜會被打壓？　吳釗燮：韓市府沒提要求

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬時，晚宴被吉隆坡市長放鴿子，接著早餐會又被3名國會議員取消出席，甚至傳出「打壓說」。對此，外交部長吳釗燮4日在立法院外交及國防委員會表示，韓市府在官式拜會方面，都沒有提出要求，外交部完全沒有參與。

韓國瑜日前在出訪星馬前，有電視媒體拍到高市府新聞局長王淺秋向韓國瑜說了句「就怕有變數」，他當場回，「壓壓壓壓，你也壓不住，土包子還是起來了！」這也被質疑是「打壓說」，有媒體追問是否蔡政府想「卡韓」。

對於打壓說，蔡英文政府強力否認，民進黨立委羅致政4日上午在立法院外交及國防委員會質詢時追問吳釗燮，「在地方城市外交的態度？」吳釗燮堅定地說，「百分之百的支持！」

在韓國瑜出訪一事上，吳釗燮表示，從媒體上得知後，外交部亞太司長第一時間就主動跟高雄市政府聯繫，第一是安排禮遇通關，第二個是農產品展售方面的積極協助。

羅致政追問「有沒有提出要求見吉隆坡市長、國會議員？」吳釗燮回「官式拜會都沒有！」羅致政接著說，「都沒有吼，都是地方政府安排，完全沒有參與，不論主動或被動都沒有」。

羅致政追問，「所以有沒有約誰？見誰？都不知道？」吳釗燮說，「不知道，我們都不知道」。接著羅致政問，「到底有沒有打壓？」吳釗燮表示，有沒有打壓而改變，他並不清楚，羅致政打斷他追問「到底有沒有要會面？」吳釗燮說，「代表的了解是有會面的，但有沒有打壓部分不是很...」。

羅致政直說，「所以有安排，事後變卦？」吳釗燮說，可能是這樣，但到底是怎麼回事，還沒有辦法百分之百掌握，而國會議員的部分也是，可能看到的有不同情況，是不是打壓，或是不是高度宣傳。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者黃國霖攝）



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

