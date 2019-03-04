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韓國瑜出訪星馬「零私務」全在拚　前大使打90↑高分：前所未見

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▲▼介文汲。（圖／翻攝介文汲臉書）

▲前駐外大使介文汲。（圖／翻攝介文汲臉書）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬5天與當地業者簽下億元合作訂單，兌現選前讓「高雄發大財」的承諾。對此，前駐外大使介文汲列出4點，指韓國瑜這次表現他打90分以上；他大讚，「他從頭拚到尾，沒有任何的私務。」

介文汲表示，在外館服務多年，接待過非常多地方首長的訪團，看過許多藉考察之名行旅遊之實的人，還有官架十足給外館吃排頭者以及全無外交能力笑話百出的首長，「像韓市長這樣的訪團真是前所未見。」

接著介文汲列出4點，為何他會給韓國瑜此次出訪打90分高評價的原因。首先，韓國瑜出訪所有的時間都在拚公務，完全沒有私人参訪行程；第二，他的出訪目的清楚明確，就是銷售高雄農漁產品、吸引外資到高雄投資；第三，整個行程完全透明，攤在陽光下，供民眾公評；第四，韓國瑜沒有官架，熱情坦誠，到處都受歡迎，替高雄在星馬留下良好印象及善緣。

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介文汲面對媒體受訪時特別強調，「大部分的團大概公務佔一半就不錯了，你看韓國瑜根本就沒有跑去參觀考察，他的目標非常明確，從頭拚到尾，沒有任何的私務。」他希望，今後所有地方首長出訪都能效仿韓市長這次出訪的精神及作法，這樣台灣就有救了。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,前大使,介文汲,星馬

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