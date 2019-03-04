川金二會破局　張業遂：「會晤具建設性」雙方表明願意繼續對話

▲全國人大會議發言人張業遂。（圖／翻攝自央視）

記者朱世凱、陳政錄／台北—北京連線報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次會面意外破局，以「無協議」局面草草收場，讓外界詫異。十三屆全國人大二次會議今（4）日上午11時15分在人民大會堂舉行，大會發言人張業遂對此表示，「雙方都表明願意繼續進行對話，我們認為這次會晤是建設性的。」

記者提問，「第二次川金會，雙方未能達成協議，那麼下一步要實現半島無核化，最核心的問題是什麼？解決這些問題，中國的作用是什麼？」張業遂回答，「如你所說，沒有發表成果文件，但是我們注意到雙方都表示進行了深入溝通，而且雙方都表明願意繼續進行對話，我們認為這次會晤是建設性的。」

他也指出，「朝鮮半島問題非常複雜、敏感，解決起來不是一件容易的事，也不能期待通過一兩次會晤就能夠得到解決；而且隨著談判的深入，難免會遇到這樣那樣的困難。我們認為，關鍵是堅持政治解決的正確途徑，堅持實現半島無核化、建立半島和平機制的正確方向。」

▼ 川金二會破局。（圖／路透）

張業遂最後說，「朝鮮（北韓）和美國是半島問題的關鍵當事方，我們希望朝美雙方堅定信念，保持耐心，沿著正確的方向談下去，談出新進展。維護半島和平穩定符合各方的利益。中方致力於實現半島無核化和建立半島和平機制，並為此發揮了積極、建設性的作用。中方將繼續以自己的方式做出積極的努力。」

川普曾表示，北韓未能給予美國期待的答覆，雖然北韓在許多領域都表現出棄核的決心，但沒有準備好換取全面解除制裁，在這種情況下不適合簽訂協議。