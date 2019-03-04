人大發言人張業遂：港澳台投資不同外資，也不屬內資「很特殊」

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

記者丘秝榕、陳政錄／北京－台北綜合報導

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行記者會，有關港澳台「三資」並未像過去一樣納入外資法中，發言人張業遂回應，「來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性」，「對港澳台投資一直參照外商投資進行管理」，「相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善」。

張業遂指出，「外商投資法草案明確規定，我國對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，取消逐案審批制管理模式；對於禁止和限制外國投資者投資的領域，將以清單方式明確列出，清單之外充分開放，中外投資將享有同等待遇。這是我國外商投資管理體制的根本性變革，將提高投資環境的開放度、透明度和可預期性，為推動形成全面開放新格局提供更加有力的法律保障」。

▲發言人張業遂。（圖／中新社）

有關台資部分，張業遂表示，「香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區都是中國的一部分，同時港澳台屬於單獨關稅區，來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性。實踐中，對港澳台投資一直參照外商投資進行管理。制定外商投資法不會改變國家對港澳台投資的法律適用安排，相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境」。

根據了解，此次人大會議舉辦期間將舉行13場記者會，3月6日至7日，國家發展改革委主任、財政部部長、國務院扶貧辦主任將出席記者會；3月8日上午，外交部部長將針對外交政策和對外關係回答提問；3月9日至11日，商務部部長、國資委主任、人民銀行行長、科技部部長、市場監管總局局長、生態環境部部長出席記者會；3月12日下午，最高人民法院負責人出席記者會。3月15日上午大會閉幕後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面並回答問題。

2019年大陸全國人大二次會議由栗戰書主持，將審議政府工作報告，審查2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況，2019年國民經濟和社會發展計畫草案的報告，並審查地方預算、《中華人民共和國外商投資法（草案）》、人代常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等。