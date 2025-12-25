陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

▲大陸一名5歲女童過度使用3C產品，出現「鬥雞眼」的症狀。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢一名5歲女童淘淘（化名）因長時間近距離使用手機，出現視物重影與雙眼內偏症狀，經醫師檢查患上「急性共同性內斜視」。醫師指出，近年隨3C電子產品普及，學齡前兒童因不當用眼導致斜視的案例增加，0至6歲為治療黃金期，若未及時介入，恐影響雙眼視功能與立體視覺發展。

《極目新聞》報導，「孩子最近總說看東西重影，眼睛還老往中間偏。」近日，在武漢大學附屬愛爾眼科醫院斜視與小兒眼科門診，陳女士（化姓）帶著5歲5個月的女兒焦急地向醫生求助。

經該院斜視與小兒眼科學科王平教授詳細檢查，淘淘被確診為急性共同性內斜視，而長期沉迷電子產品、近距離用眼過度正是主要誘因。

淘淘父母工作繁忙，平日多由祖父母照看，哭鬧時常以手機安撫，日均使用時間達四至五小時。直至兩周前，家長發現孩子雙眼交替向內偏斜，並反映偶有重影，遂就醫檢查後確診為俗稱「鬥雞眼」的急性共同性內斜視。

王平表示，此類斜視常見於長時間近距離用眼者，近年來出現低齡化趨勢，學齡前兒童融合功能尚未成熟，過度近距離用眼會使調節集合功能長期負荷，導致雙眼協調失衡；若未及時治療，除影響外觀，還可能損害雙眼視功能，甚至引發弱視。

針對淘淘的症狀，醫師先行光學矯正並配合視功能訓練，後續仍須評估是否需要手術，症狀已出現緩解但仍需持續治療與定期復查。

醫師提醒，兒童斜視治療的黃金期為0至6歲，規範介入有助於恢復眼位並促進視功能建立，預防方面，應嚴格控制近距離用眼時間，3歲以下盡量避免電子產品，3至6歲每日不超過20分鐘，小學生不超過40分鐘，並保證每日2小時以上戶外活動；若出現眼睛偏斜、複視、揉眼或歪頭視物等情況，應盡速就醫。