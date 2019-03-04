不斷更新／各國搶攻AI　張業遂：促進相關立法提供保障

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會大會發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

記者劉亭、陳政錄／台北─北京聯合報導

【13:02更新】

在網路蓬勃發展的背景下，人工智能成為各國發展的重點項目。大陸全國第十三屆全國人大二次會議前記者會上，發言人張業遂指出，中國將「大力促進人工智能技術的發展和應用」，立法加強前瞻性預防和約束引導，確保安全可控，在創新發展的同時，提供個人資訊的安全保障。

►►AI成各國重要戰略 張業遂：中國將加速發展並立法保障個資

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【12:51更新】

大陸近年力推「一帶一路」倡議，旨在推動與沿線國家的基礎建設合作、加強經貿往來，但卻也有參與國引發債務問題的疑慮，對此全國人大發言人張業遂今天在記者會上強調，「不論是項目選擇跟投融資合作，都是參與方共同做出的決策」，中方不會強加於人，更不會製造什麼陷阱。

►►回應「一帶一路」債務疑慮 人大記者會：中國不會製造陷阱

▲「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華網）

【12:46更新】

美國近期要求盟友以「國家安全」為由阻撓華為，全國人大會議發言人張業遂今（4）日表示，「美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。」

►►多國以「國家安全」圍堵華為 張業遂：「雙重標準」干擾公平競爭

▲華為。（圖／達志影像／美聯社）

【12:37更新】

大陸全國人民大會會前記者會4日舉行，國防預算增長問題一向受到外界高度關注。對於2019年大陸國防預算規劃，發言人張業遂回應，「大陸的國防費連續五年增長降到一位數，佔國內生產總值（GDP）比例約為1.3%」，「一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少」。

►►張業遂：國防費連五年增長下降 軍事威脅與國防費無關

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【12:32更新】

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行記者會，針對外界對第七輪中美貿易談判結束後，有消息傳出兩國在軍事、安全、人權等各個領域出現分歧，對此，發言人張業遂回應，「我們致力於同美國實現不衝突不對抗」的態度，且不久前「雙方的經貿團隊開展了富有成效的密集磋商」，「我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議」。

►►中美貿易談判「分歧仍大」 張業遂：中方希望兩國繼續抓緊磋商

▲川金二會晚宴。（圖／路透）

【12:26更新】

美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次會面意外破局，以「無協議」局面草草收場，讓外界詫異。十三屆全國人大二次會議今（4）日上午11時15分在人民大會堂舉行，大會發言人張業遂對此表示，「雙方都表明願意繼續進行對話，我們認為這次會晤是建設性的。」

►►川金二會破局 張業遂：「會晤具建設性」雙方表明願意繼續對話

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【12:22更新】

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行記者會，有關港澳台「三資」並未像過去一樣納入外資法中，發言人張業遂回應，「來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性」，「對港澳台投資一直參照外商投資進行管理」，「相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善」。

►►人大發言人張業遂：港澳台投資不同外資，也不屬內資「很特殊」

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十三屆全國人大二次會議記者發佈會於4日上午11時15分於人民大會堂舉行，由大會發言人張業遂回答中外記者提問。張業遂也回答了關於人大工作亮點、中美貿易、川金會與外商投資法等...多項議題。

張業遂透露，大會將於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半。這次大會共有八項議程，將舉行四次全體會議。3月5日上午舉行開幕會，聽取國務院總理李克強關於政府工作報告，審查計劃報告、預算報告。

3月8日下午舉行第二次全體會議，聽取栗戰書委員長關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告，聽取王晨副委員長關於《中華人民共和國外商投資法（草案）》的說明。

3月12日上午舉行第三次全體會議，聽取最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。會議期間，各代表團將舉行全體會議和小組會議，對上述工作報告和法律草案進行審議。3月15日上午舉行第四次全體會議，表決各項工作報告的決議草案，表決《中華人民共和國外商投資法（草案）》，表決其他有關事項。