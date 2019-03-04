中美貿易談判「分歧仍大」　張業遂：中方希望兩國繼續抓緊磋商

▲人大二次會議發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

記者丘秝榕、陳政錄／北京－台北綜合報導

大陸全國第十三屆全國人大二次會議將於5日登場，4日上午舉行記者會，針對外界對第七輪中美貿易談判結束後，有消息傳出兩國在軍事、安全、人權等各個領域出現分歧，對此，發言人張業遂回應，「我們致力於同美國實現不衝突不對抗」的態度，且不久前「雙方的經貿團隊開展了富有成效的密集磋商」，「我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議」。

在第七輪美中貿易談判結束後，不少美國官員、議員甚至專家指出，美中之間不僅是在經貿問題上有分歧，在軍事、安全、人權等各個領域也都有越來越大的差異、分歧甚至對立對抗。

針對這項疑慮，張業遂指出，「我認為，兩國關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展。那麼，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇」。

有關談判過程中，中美在軍事、安全、人權各領域「差異逐漸拉大」的疑慮，張業遂表示，「我們致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益」。「兩國在歷史文化、社會制度、發展階段方面確實有很多的不同，存在差異、分歧十分正常，但是這並不必然導致對立、對抗」。

「中美兩國的利益已經深度地交織」，張業遂說，「我認為一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，另外，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的」，且「雙方的經貿團隊開展了富有成效的密集磋商，在雙方共同關心的許多問題上取得了重要階段性進展，兩國和國際社會對此都作出了積極的反應」。

目前第七輪貿易談判結束，針對「下一場」貿易談判，張業遂表示，「未來我認為中美經貿關係的本質是互利共贏的，因此我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議」。